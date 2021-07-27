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Ivan Navi: Хочу, чтобы украиноязычную музыку начали ассоциировать с модными тенденциями, а не с "шароварщиной"

Ivan Navi: Хочу, чтобы украиноязычную музыку начали ассоциировать с модными тенденциями, а не с "шароварщиной"
18:32 Сегодня Телеграф Фото: В.Шурубура

Украинский певец Ivan Navi в интервью "Телеграфу" рассказал, чего не хватает шоу-бизнесу в Украине, как Скрябин сыграл решающую роль в его карьере и почему живет с любимой на три города.

Примечание: Интервью проходило на украинском языке.

- Вы пять лет на сцене. Какую песню считаете визитной карточкой своего творчества?

- "Такі молоді". Эта песня была первой, которую мы выпустили в свет. Гимн ощущению молодости в любом возрасте и символ новой украинской музыки, пласт которой как раз начал закладываться в 2016 году. Мы представили ее за полгода до принятия квот (в 2016 году Украина ввела ограничения на использование неукраиноязычного контента на радио и телевидении - Авт.). И она как бы фонарем подсветила то, что начало происходить дальше в украинской музыке - когда на первый план вышли молодые исполнители и начали создавать песни на украинском.

 

- К чему вы стремитесь как артист?

- Я хочу, чтобы украиноязычную музыку начали ассоциировать с модными тенденциями, а не с "шароварщиной", как у нас это было долгое время. Мы с командой начали именно с этого в 2016-м: для нас было важным показать, что можно создавать танцевальные песни на украинском и в большинстве они именно такими у меня и есть. Как "Тимчасовий релакс", "Це вона (Зірка)" или "Холодна ніч". Но есть и лирика, как, например, песня "Коли нема тебе". Всего за 5 лет 11 моих синглов были на верхушках украинских радиочартов. Чем не прецедент?

- Именно "Коли нема тебе" - песня 2020 года на радиостанциях Украины. В чем ее успех?

- Похоже, что люди почувствовали то же, что и я - когда впервые услышал демо этой песни. Я не мог ею наслушаться, и каждое слово задевало какой-то из моментов моих воспоминаний об отношениях, мои чувства.

 

- По вашему мнению, кто ваша основная аудитория?

- Девушки и женщины - это где-то 75% моих слушателей и тех, кто приходит ко мне на концерты. В течение 5-ти лет с тех пор как я на сцене, моя аудитория менялась в возрасте. Когда-то это были подростки, а теперь много есть 20-ти летних и 30-ти летних. Но и мне уже 29. И это привычный процесс.

- О каких музыкальных наградах вы мечтаете?

- О Grammy (улыбается. - Авт.). Я в юности всегда смотрел эту церемонию награждения и представлял себя на сцене. Но на самом деле награды - не самоцель для меня. Будут? Ок. Не будут - это точно не показатель успеха для меня, скорее удовольствие.

- А что для вас является показателем успеха?

- Когда ты реализовуешся как артист, твоя музыка нравится, а аудитория увеличивается и тебя ждут с концертами в большом количестве городов и стран.

- Когда ожидать новый релиз?

- Это будет романтическая песня, релиз которой состоится в августе. Пока это все, что могу сказать.

- А когда планируете презентовать новый клип?

- Следующий клип уже будет, пожалуй, с осени. Хотя, забегать вперед не буду. Вдруг скорее что-то надумаем (улыбается. - Авт.).

- Недавно вышла в свет совместная песня с Costel Van Dein "Разом з тобою". Еще коллаборации планируются?

- Это очень интересное сотрудничество было для меня, ведь Costel Van Dein работает преимущественно на европейском рынке. Его треки играют David Guetta, Fedde Le Grand - давно признанные ди-джеи в мире. Относительно планов на будущее - будет еще один дуэт уже совсем скоро. Все услышите.

 

- Когда фанам ожидать ваш новый альбом? Какие песни туда войдут?

- Каждую осень я планирую издать альбом (смеется. - Авт.), но пока в моем активе только один. Мы шли к нему в течение трех лет. Я люблю представлять синглы, вот их у меня много за это время.

"У нас пока бизнеса гораздо меньше, чем шоу"

- Вы участвуете в шоу "Співають всі". Расскажите, что это за проект?

- Это очень интересный проект. Ведь судьями вокального шоу является не четверо или пятеро артистов - а целая сотня. Было необычно провести столько времени с коллегами, и участники оказались действительно талантливыми. В эфире он планируется в конце августа!

 

- В каких еще проектах хотели бы принять участие? Возможно, "Танцы со звездами" или "Холостяк", или же в качестве члена жюри в каком талант-шоу?

- Если говорить об уже существующих проектах, то "Танцы со звездами" мне были бы интересны. Это хороший челлендж был бы для меня.

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- Как вы относитесь к выступлениям российских исполнителей в Украине? Концерт Басты в Киеве, Валерий Меладзе на фестивале... Вокруг возникали скандалы, дискуссии, позиции украинцев делятся: представителям РФ, страны-агрессора, нельзя выступать у нас, или "музыка вне политики". Ваше мнение?

- Пока на законодательном уровне этот вопрос не будет урегулирован, они и дальше будут приезжать. И здесь уже выбор каждого - идти или не идти. Я украинский исполнитель с украиноязычной музыкой и хочу максимально ее популяризировать. Это то, о чем я беспокоюсь и чем занимаюсь. У нас есть прекрасные артисты, и лично мне очень бы хотелось, чтобы люди слушали украинское, приходили на концерты украинских артистов.

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- Вы создаете контент на украинском языке. Можно ли говорить, что русскоязычный контент коммерчески выгоднее?

- Это логично, ведь территория распространения музыки значительно больше, но как показывает пример KAZKA и GO-A и с украиноязычными песнями можно расширять свою аудиторию и даже за пределами Украины.

- Чего не хватает отечественной музыкальной индустрии?

- У нас пока бизнеса гораздо меньше, чем шоу. В Украине много талантливых музыкантов, но есть много моментов, которые надо реформировать, а именно: систему выплат авторских роялти, создание и обновление концертных площадок. Если говорить о крупных городах - то создается впечатление, что с этим все в порядке, но в Украине очень много малых населенных пунктов и там ситуация далеко не такая радостная. А люди хотят ходить на концерты и видеть любимых исполнителей.

- Кого из артистов - украинских и не только - берете пример?

- Для меня примером был и остается Андрей Кузьменко (Скрябин). Несмотря на свою популярность он был близок к людям, не задирал нос, имел в себе простоту и человечность. Он не играл ролей, а был собой. Очень его не хватает сейчас.

 

- Как молодому исполнителю в Украине пробиться и стать популярным? Вы признавались, что и вам на музыкальных каналах говорили, мол, такой исполнитель, еще и с украинскими песнями, бесперспективен.

- Сейчас время соцсетей и Ютуба. Если ты талантлив и делаешь что-то не похожее на других - тебя обязательно заметят. А дальше уже сработают привычные социальные лифты. Говорили много и разное, но вера в себя оттачивает внутренний стержень. Вера в тебя людей, которые находятся рядом, твоей команды - дает дополнительные крылья. Окружайте себя людьми, которые верят в вас и вдохновляют, но обязательно верьте в себя, работайте. Тогда у вас все получится.

- Сколько денег необходимо для раскрутки одной песни или клипа?

- Трудно измерять популярность песни деньгами, поскольку можно вложить десятки тысяч долларов и песня никому не запомнится, а можно записать крутой трек и потратить на него условно тысячу гривен, например, чтобы сделать видео или фото и загрузить на Ютуб. У меня есть песня "Тимчасовий релакс" - мы не вложили ни копейки в ее промо. Она вышла без клипа и сегодня на Ютубе имеет почти 2,5 миллиона прослушиваний только на одном видео. Сейчас эта песня - одна из моих визиток на концертах, а в Apple Music она самая популярная среди всех моих песен по загрузкам.

- Планируете ли вы еще участвовать в Национальном отборе на "Евровидение"? Как видим на примере Go-A, можно и с песней на украинском языке успешно выступить на сцене этого конкурса.

- После прошлого участия в отборе с песней "All For The Love" я был скептически настроен участвовать в отборах в будущем. В свое время я прошел, пожалуй, слишком много вокальных шоу, где меня оценивали, критиковали, и я конкурировал за высшие места. Сейчас я не столь категоричен - но все будет зависеть от песни. Если пойму, что это именно та песня, возможно, еще и попробую.

 

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- Как вы охарактеризуете современный украинский шоу-бизнес? Есть ли там сотрудничество и дружба, или больше подлости и зависти? Возможно, есть какие-то неприятные для вас истории, или наоборот неожиданная поддержка со стороны кого-то из артистов.

- Сейчас чувствую большую волну сотрудничества и коллабораций между артистами. Видимо, после карантина все почувствовали, что вместе творить гораздо интереснее и в плане обмена опытом, и для обмена энергией и для открытия новых аудиторий для себя. Вот о неожиданной поддержке - так это когда Кузьма Скрябин увидел во мне талант и не только направил меня в творчестве, но и придумал мне псевдоним Ivan NAVI и заложил кирпич по сути в создание моей команды. Моя история как артиста началась с такой поддержки.

- Как боретесь с хейтом?

- Я стараюсь не зацикливаться на негативе. Каждый вправе иметь свое мнение, но я имею право его не слушать и не вникать в него. Конечно, если это критика опытных коллег или аргументированные комментарии фанов - с удовольствием выслушаю. Иногда, одно слово, сказанное случайным человеком, может открыть для тебя поле для позитивных изменений.

- Были мысли завершить музыкальную карьеру?

- Такого точно не было.

- Что или кто вас вдохновляет?

- Люди. Обмен энергией с людьми на концертах - это как генератор. Он наполняет, вдохновляет. Я бы даже сказал, что каждый раз вдыхает новую силу в мои мечты, намерения. Недавно, впервые мне приснилась песня - с текстом и мелодией. Я в 4 часа ночи встал и записал все. Это как раз была ночь между несколькими концертами. Я верю в эту магию взаимодействия.

- Вы пели в конце сложного для всех 2020 года "начнем все сначала в Новый год". Получилось ли у вас это? Удается в 2021 году воплощать замыслы, которые пришлось отменить в прошлом году?

- Для меня релиз каждой новой песни - это начало. Ведь каждый раз готовлюсь к нему как впервые. Конечно, в этом году и концертов стало больше, и интересных коллабораций, проектов. 2021-й однозначно интереснее в творчестве, чем предыдущий год.

 

"Я сейчас в гармонии, влюблен и счастлив"

- В этом году вам исполнилось 29 лет. Писали вы для себя какой-то план, или просто думали о том, чего хотите достичь к 30-летию?

- Был у меня план до 30-ти (смеется. - Авт.), но в связи с пандемией я его сместил до 33. Тоже считаю этот возраст знаковый для каждого человека. Что удалось сделать? Прежде всего у меня появилась наконец еще и личная жизнь, а не только работа. Я переоценил много своих взглядов и сформировал новые цели.

 

- О вашей личной жизни известно не так много. В одном из интервью признавались, что находитесь в серьезных отношениях. Когда и как влюбились?

- Я сейчас в гармонии, влюблен и счастлив. Это самое главное. Познакомились на новогодней вечеринке, где выступал как артист, а она пришла с друзьями и даже не догадывалась кто я. У нас были разные периоды в отношениях, но когда начался карантин - мы съехались. На данный момент мы живем на три города сразу, но во Львове видимся чаще. Это для нас особенный город.

- О какой семье мечтаете? Сколько хотите детей?

- Главное, чтобы в семье царило взаимопонимание и любовь. А там на все воля Бога. В будущем хотел бы дочь и сына.

- Вы периодически делитесь фотографиями с родителями, сестрой, родными. Как не терять связь с семьей?

- Главное часто звонить им, быть в курсе их дел и рассказывать что-то новое из своей жизни. Каждый раз, когда бываю во Львове, стараюсь зайти в гости, поздравить с праздниками.

 

- Вы как-то говорили, что в одних из отношений вам мешало то, что в них вмешиваются родители девушки. Как выстраивать эту границу общения с родными, чтобы и не обижать их, и свои личные границы не нарушать?

- Я уверен, что обязательно надо жить отдельно от родителей во взрослом возрасте и самому стараться строить свою жизнь, не следуя лишь советам родителей. Отношения в семьях бывают разными, но принимать решения нужно научиться как можно быстрее, также уметь нести за них ответственность.

- Артист - это работа с многочисленными гастролями, съемками. Как тогда создавать семью? Как совмещать?

- Это трудный вопрос для артиста, но если будет взаимопонимание, то баланс найдется в любом случае.

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- Кто входит в ваш круг друзей - знакомые с детства или студенчества? Есть ли среди ваших друзей известные люди?

- У меня довольно широкий близкий круг людей, но если говорить о настоящей мужской дружбе - то, пожалуй, могу назвать таким своего аранжировщика Андрея Лемишко. Как говорится, проверено временем и различными ситуациями. Именно он когда-то написал "Ти любиш музику" - песню, которая по сути привела меня к моей нынешней команде и лейблу MOVA music. Он и сейчас со мной в команде - один из музыкантов.

- Артист должен следить за своим внешним видом. Как поддерживаете себя в форме?

- С этим на карантине не все было гладко, признаюсь (смеется. - Авт.). И понемногу снова восстанавливаю форму. Правда, только вот вернулся в спорт, как пришлось вырезать аппендицит и на четыре месяца врачи запретили физические тренировки. И в августе уже понемногу начну заниматься. Особенно не хватает бокса и плавания.

- Есть ли у вас вредные привычки?

- Я бываю слишком открытым и доверчивым (улыбается. - Авт.).

- В этом году Украина будет праздновать 30-летие. По вашему мнению, в каком направлении движется страна?

- Я оптимист, поэтому уверен, что к процветанию. На самом деле, у нас происходит много интересных изменений. В музыкальной сфере появляются новые артисты, люди слушают больше украинской музыки. Дай Бог, будем сильнее ценить свое, своих героев из разных сфер деятельности. У нас есть чем и кем гордиться, у нас хороший фундамент, только с него надо чаще сметать пыль - насыпанную не нашей историей, а чужим влиянием. А сколько красивых людей сейчас, которые создают новую историю. Бери, поддерживай и цени!

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- За что вы любите Украину?

- За свободолюбие.

- Какие уголки в Украине вы любите, ваши места силы?

- Обожаю Карпаты. Вот даже не тогда, когда все едут кататься на лыжах - а летние горы, реки, ручейки. Это меня перезагружает.

- Собираетесь летом на отдых?

- Я собираюсь летом поработать! А вот на отдых - поехать на несколько дней в Славское или в Буковель.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Украина, Шоу-бизнес, Певец, Кузьма Скрябин, Украиноязычные песни, Ivan NAVI.
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