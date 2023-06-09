У кого День ангела 10 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого, Всемирный день модерна, Всемирный день вязания на публике, Всемирный день голых велопокатушек. Также в этот день свои Дни ангела отмечают носители 13 имен.

Женские именины 10 июня

Елена, — это очень древнее имя, которое сейчас является одним из самых распространенных в Украине. По основной версии, оно имеет древнегреческое происхождение и переводится как "солнечный свет". 10 июння чтится святая Елена Дивеевская (Мантурова).

Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.

Алена, — по одной версии это имя тоже является самостоятельной формой имени Елена, а по другой — происходит от слова "аланы".

Мужские именины 10 июня

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре". 10 июня почитается мученик Димитрий Митра.

Захар, — древнееврейское имя, которое переводится как "Божья память".

Игнат, — это латинское имя, которое по основной версии произошло от слова "игнис" (огонь), но также может брать начало и от слова "игнатус" (неизвестный). 10 июня почитается епископ Игнатий Ростовский и мученик Игнатий Марков.

Ираклий, — с древнегреческого это имя переводится как "во славу Гере". Также это имя является грузинской версией имени Геракл. 10 июня чтится исповедник Ираклий Мотях.

Макар, — древнегреческое имя, которое значит "счастливый" или "блаженный".

Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель". 10 июня чтится епископ и исповедник Никита Халкидонский.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще выходные и праздники ждут украинцев до конца июня 2023 года.