У кого День ангела 10 июня: женские и мужские именины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого, Всемирный день модерна, Всемирный день вязания на публике, Всемирный день голых велопокатушек. Также в этот день свои Дни ангела отмечают носители 13 имен.
Женские именины 10 июня
Елена, — это очень древнее имя, которое сейчас является одним из самых распространенных в Украине. По основной версии, оно имеет древнегреческое происхождение и переводится как "солнечный свет". 10 июння чтится святая Елена Дивеевская (Мантурова).
Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.
Алена, — по одной версии это имя тоже является самостоятельной формой имени Елена, а по другой — происходит от слова "аланы".
Мужские именины 10 июня
Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.
Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре". 10 июня почитается мученик Димитрий Митра.
Захар, — древнееврейское имя, которое переводится как "Божья память".
Игнат, — это латинское имя, которое по основной версии произошло от слова "игнис" (огонь), но также может брать начало и от слова "игнатус" (неизвестный). 10 июня почитается епископ Игнатий Ростовский и мученик Игнатий Марков.
Ираклий, — с древнегреческого это имя переводится как "во славу Гере". Также это имя является грузинской версией имени Геракл. 10 июня чтится исповедник Ираклий Мотях.
Макар, — древнегреческое имя, которое значит "счастливый" или "блаженный".
Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель". 10 июня чтится епископ и исповедник Никита Халкидонский.
Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".
Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой".
Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще выходные и праздники ждут украинцев до конца июня 2023 года.