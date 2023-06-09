У кого День ангела 10 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 10 червня, відзначається Всесвітній день морозива, Всесвітній день модерну, Всесвітній день в’язання на публіці, Всесвітній день голих велопокатушок. Також у цей день свої дні ангела відзначають носії 13 імен.

Жіночі іменини 10 червня

Олена, — це дуже давнє ім’я, яке зараз є одним із найпоширеніших в Україні. За основною версією, воно має давньогрецьке походження та перекладається як "сонячне світло". 10 червня шанується свята Олена Дівєєвська (Мантурова).

Ілона, — це румунська форма імені Олена, яке давно вже стало самостійним.

Альона, — за однією версією це ім’я теж є самостійною формою імені Олена, а за іншою — походить від слова "алани".

Чоловічі іменини 10 червня

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі". 10 червня вшановується мученик Димитрій Мітра.

Захар, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "Божа пам’ять".

Ігнат, — це латинське ім’я, яке за основною версією походить від слова "ігніс" (вогонь), але також може брати початок і від слова "ігнатус" (невідомий). 10 червня вшановується єпископ Ігнатій Ростовський та мученик Ігнатій Марков.

Іраклій, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "на славу Гері". Також це ім’я є грузинською версією імені Геракл. 10 червня вшановується сповідник Іраклій Мотях.

Макар, — давньогрецьке ім’я, яке означає "щасливий" або "блаженний".

Микита (Нікіта), — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець". 10 червня вшановується єпископ і сповідник Микита Халкідонський.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Павло, — латинське ім’я, яке перекладається як "невеликий".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які ще вихідні та свята чекають на українців до кінця червня 2023 року.