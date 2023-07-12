У кого День ангела 13 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 13 июля, в 2023 году отмечается Международный день головоломки, День рая для дураков, День довольных сотрудников. Также в этот день носители 14 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 13 июля

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 13 июля почитается священномученик, один из 12 апостолов Андрей Первозванный, и это один из самых важных дней именин для Андреев.

Варфоломей, — происходит от греческого "Бартоломаиос", что в свою очередь появилось от арамейского "сын Талмая". 13 июля чтится апостол Варфоломей (Нафанаил).

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 13 июля почитается евангелист Иоанн Богослов.

Матвей, — древнееврейское библейское имя, которое переводится как "Божий человек". 13 июля чтится священномученик от 12 апостолов Матфей Левий.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 13 июля церковью чтится садовник мученик Михаил.

Петр, — это древнегреческое имя, которое можно перевести как "скала" или "камень". 13 июля церковью почитаются священномученик от 12 апостолов Петр (до призвания Симон), мученик Петр Синопский, преподобный царевич Петр Ордынский, Ростовский.

Симон, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 13 июля чтится великомученик, король Стефан Урош III, Дечанский, Сербский.

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Филипп, — греческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей". 13 июля чтится один из 12-ти апостолов Филипп.

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец". 13 июля почитается священномученик, один из апостолов Фома Дидим (Близнец).

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то". 13 июля чтится апостол Иаков Алфеев и священномученик Иаков Зеведеев.

Женские именины 13 июля

Динара, — это имя имеет арабское происхождение и переводится как "драгоценная".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой простой лайфхак поможет зарядить телефон вдвое быстрее.