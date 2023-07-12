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У кого День ангела 13 липня: жіночі та чоловічі іменини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 13 липня
Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 13 липня. Фото Getty Images

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 13 липня, 2023 року відзначається Міжнародний день головоломки, День раю для дурнів, День задоволених співробітників. Також цього дня носії 14 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 13 липня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 13 липня вшановується священномученик, один із 12 апостолів Андрій Первозванний, і це один із найважливіших днів іменин для Андріїв.

Варфоломій, — походить від грецького "Бартоломаїос", що у свою чергу з’явилося від арамейського "син Талмая". 13 липня вшановується апостол Варфоломій (Нафанаїл).

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 13 липня вшановується євангеліст Іоанн Богослов.

Матвій, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке перекладається як "Божа людина". 13 липня вшановується священномученик від 12 апостолів Матвій Левій.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 13 липня церквою вшановується садівник мученик Михайло.

Петро, — це давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "скеля" або "камінь". 13 липня церквою шануються священномученик від 12 апостолів Петро (до покликання Симон), мученик Петро Синопський, преподобний царевич Петро Ординський, Ростовський.

Симон, — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 13 липня вшановується великомученик, король Стефан Урош III, Дечанський, Сербський.

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

Пилип (Філіп), — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней". 13 липня вшановується один із 12-ти апостолів Філіп.

Фома (Хома), — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк". 13 липня вшановується священномученик, один з апостолів Хома Дідім (Близнюк).

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось". 13 липня вшановується апостол Яків Алфєєв і священномученик Яків Зеведеєв.

Жіночі іменини 13 липня

Дінара (Динара), — це ім’я має арабське походження і перекладається як "дорогоцінна".

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#День ангела #Іменини #13 липня