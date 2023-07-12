У кого День ангела 13 липня: жіночі та чоловічі іменини
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У четвер, 13 липня, 2023 року відзначається Міжнародний день головоломки, День раю для дурнів, День задоволених співробітників. Також цього дня носії 14 імен святкують свої Дні ангела.
Чоловічі іменини 13 липня
Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 13 липня вшановується священномученик, один із 12 апостолів Андрій Первозванний, і це один із найважливіших днів іменин для Андріїв.
Варфоломій, — походить від грецького "Бартоломаїос", що у свою чергу з’явилося від арамейського "син Талмая". 13 липня вшановується апостол Варфоломій (Нафанаїл).
Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 13 липня вшановується євангеліст Іоанн Богослов.
Матвій, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке перекладається як "Божа людина". 13 липня вшановується священномученик від 12 апостолів Матвій Левій.
Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 13 липня церквою вшановується садівник мученик Михайло.
Петро, — це давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "скеля" або "камінь". 13 липня церквою шануються священномученик від 12 апостолів Петро (до покликання Симон), мученик Петро Синопський, преподобний царевич Петро Ординський, Ростовський.
Симон, — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".
Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 13 липня вшановується великомученик, король Стефан Урош III, Дечанський, Сербський.
Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".
Пилип (Філіп), — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней". 13 липня вшановується один із 12-ти апостолів Філіп.
Фома (Хома), — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк". 13 липня вшановується священномученик, один з апостолів Хома Дідім (Близнюк).
Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось". 13 липня вшановується апостол Яків Алфєєв і священномученик Яків Зеведеєв.
Жіночі іменини 13 липня
Дінара (Динара), — це ім’я має арабське походження і перекладається як "дорогоцінна".
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