Новые санкции и усиление изоляции Беларуси: что пишут об этом мировые СМИ

Известное интернет-издание "NBCNews" в недавней статье сообщает о том, что Беларусь отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США и распорядилась о сокращении штата американского посольства в Минске.

Эти меры были объявлены через два дня после того, как администрация президента Джо Байдена, согласованно с Великобританией и Канадой, объявила о новых санкциях против нескольких белорусских физических и юридических лиц с целью наказать жесткого диктатора Александра Лукашенко.

Официальный представитель МИД Анатолий Глаз описал это как "нашу реакцию на их недружественные и даже агрессивные действия" и добавил, что Минск проинформировал Соединенные Штаты о своем желании сократить штат посольства до пяти человек к 1 сентября. Его комментарии были размещены на сайте министерства.

Минск "потерял доверие к нынешней администрации США", сказал он, добавив, что правительство Беларуси приостановит "сотрудничество по всем новым проектам, грантам и программам, координируемым правительством США, до тех пор, пока такое доверие не будет восстановлено".

Приведенная к присяге в качестве посла США в Минске в декабре, Фишер до сих пор не смогла въехать в Беларусь, которая с самого начала затягивала процесс выдачи визы.

"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономического удушения нашей страны мы объективно не видим причин для американской дипломатической миссии сохранять высокую численность персонала в Беларуси", - сказал Анатолий Глаз, представитель МИД Беларуси.

В министерстве также повторили недавнее заявление Лукашенко о том, что вместо санкционной войны страна готова к переговорам с Западом.

Отвечая на требования Лукашенко, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам в среду, 11 августа, что белорусские власти несут ответственность за ухудшение отношений между двумя странами "из-за безжалостных репрессий против своих граждан".

По его словам, жертвами стали представители гражданского общества, СМИ, спортсмены, юристы и другие граждане.

Он добавил, что американские дипломаты "продолжат взаимодействие с делегациями, в том числе с лидерами продемократического движения".

Байден объявил о новых санкциях против Беларуси в понедельник, 9 августа, когда режим Лукашенко отметил годовщину победы на президентских выборах. Оппоненты утверждали, что выборы были сфальсифицированы, чтобы продлить его пребывание у власти, которое продолжается уже 27 лет.

Лукашенко же в свою очередь сказал, что выиграл голосование честно и обвинил своих оппонентов в призывах к перевороту.

Белый дом указал в своем заявлении, что санкции были введены в ответ на "продолжающееся наступление режима Лукашенко на демократические устремления и права человека белорусского народа", а также на "транснациональные репрессии и злоупотребления, противоречащие международным нормам" и коррупцию.

В заявлении конкретно упоминается принуждение к посадке коммерческого рейса Ryanair, что привело к аресту журналиста Романа Протасевича в Минске еще в мае.

Беларусь должна разрешить "законное международное расследование" нарушения прав человека в отношении рейса авиакомпании Ryanair, в дополнение к освобождению всех политических заключенных и прекращению преследований активистов и диссидентов.

Белый Дом также обвинил Беларусь в "угрозе безопасности олимпийской спортсменки за пределами границ своего государства", явно ссылаясь на белорусскую спринтерку Кристину Тимановскую, которая бежала в Польшу после того, как тренеры команды пытались заставить ее вернуться домой с Олимпийских игр в Токио после того, как она раскритиковала их перед общественностью.

Недавняя статья на сайте "Atlantic Council" сообщает о том, что Лукашенко "ведет переговоры" о своем политическом будущем с Москвой.

Совсем недавно Лукашенко принял участие в восьмичасовой пресс-конференции, на которой, похоже, сообщил несколько новостей, заявив, что он скоро уйдет в отставку с поста президента страны.

Лукашенко заявил, что не "цепляется изо всех сил за этот пост".

"Нет, за мной придут другие люди, и это будет очень скоро, - заявил он, и тут же добавил, -Не пытайтесь гадать, когда уйдет Лукашенко. Очень скоро".

Одна из интерпретаций состоит в том, что это был всего лишь последний пример бессмысленных и беспорядочных заявлений, которые Лукашенко регулярно делает, и к ним следует относиться как обычно с недоверием. На той же пресс-конференции Лукашенко также заявил, что его жестокое подавление инакомыслия помогло предотвратить Третью мировую войну, и в совершенно странном заявлении он поведал, что его службы безопасности арестовали журналиста-диссидента Романа Протасевича после эффективного угона рейса 4978 Ryanair по приказу с Запада.

Немногие из присутствующих почувствовали, что Лукашенко действительно готовился уйти с политической арены. В своем комментарии российский журналист Михаил Ростовский написал, что атмосфера события и общая манера поведения Лукашенко не соответствовали атмосфере "политика, который вот-вот откажется от власти".

Отмечая фотовыставку, посвященную карьере белорусского диктатора, российский журналист написал, что "весь пафос этого мероприятия был прямо противоположным. Лукашенко целенаправленно пытался провести черту под недавним периодом сильной политической нестабильности в Беларуси, чтобы начать новый период в современной истории республики, в котором больше нет места попыткам его свержения".

Точно так же белорусский политический обозреватель Дмитрий Болкунец отметил: "Лукашенко много лет заявляет, что готов уйти, он устал от власти, он устал от президентства. Но он остается. Он не уйдет, по крайней мере, добровольно".

Тем не менее, Лукашенко действительно все чаще говорит о перспективе постлукашенковской Беларуси.

Еще в ноябре 2020 года он сказал, что уйдет в отставку после принятия новой белорусской конституции, которая ослабит президентский пост и предоставит больше полномочий парламенту. "Я не буду работать с вами в качестве президента по новой конституции", - сказал тогда Лукашенко, но не сообщил когда же это случится.

Спустя несколько месяцев, в мае 2021 года, Лукашенко сообщил, что подпишет указ о передаче полномочий Совету безопасности Беларуси в случае, если он не сможет выполнять свои обязанности президента.

Согласно этим изменениям, в случае смерти или недееспособности Лукашенко премьер-министр Беларуси Роман Головченко формально станет исполняющим обязанности президента, как это предусмотрено действующей конституцией страны, но его роль будет в значительной степени церемониальной. Реальной властью будет наделен Совет безопасности страны, состоящим из 20 членов, который будет принимать решения тайным большинством голосов.

Это фактически превратило бы Совет безопасности после Лукашенко в функциональный эквивалент Политбюро советской эпохи. А учитывая, что сын Лукашенко Виктор обладает значительной властью в совете, этот шаг, похоже, был направлен на содействие династической преемственности.

Подтекстом все более частых упоминаний Лукашенко о своем уходе является тот факт, что Россия настойчиво оказывает на него давление с целью внесения изменений в конституцию, которые снизили бы роль президента и расширили возможности белорусского парламента.

Кремль одновременно принимает меры, чтобы гарантировать, что Москва будет в состоянии контролировать такой получивший полномочия белорусский законодательный орган после Лукашенко через прокремлевские партии и средства массовой информации. Россия также быстро расширяет свое экономическое, политическое и военное присутствие в Беларуси. Все это похоже на попытку Москвы контролировать Беларусь, с Лукашенко или без него.

"Путину не нужно повторять свою крымскую операцию 2014 года, чтобы получить полный контроль над Беларусью. Достаточно согласия Минска на размещение российских военных баз, а также принятия рубля в качестве национальной валюты", - написал Константин Эггерт в недавней колонке для "Deutsche Welle".

"Это сделало бы Путина хозяином белорусской экономики, позволив впоследствии перехватить ее наиболее ценные активы российскими компаниями, выбранными Кремлем, а также обеспечило бы плацдарм, позволяющий России одновременно противостоять Украине на юге и члену НАТО Польше на западе".

В прошлом, когда Россия оказывала давление на Лукашенко, он отвечал, делая предложения Западу. Но после неудачных выборов в Беларуси в августе 2020 года, последующего жестокого подавления инакомыслия и эффективного угона рейса 4978 Ryanair Лукашенко стал международным изгоем, и старый акт геополитического равновесия больше не подходит.

В интервью белорусской службе "Радио Свобода" 7 августа посол США Джули Фишер прокомментировала, что "дипломатические разговоры с режимом в Минске нечасто приводят к заинтересованности и реакции". Вместо этого, по ее словам, "язык давления" и "жесткие инструменты, такие как санкции", были "наиболее эффективны в передаче взглядов Запада".

Двумя днями позже, в годовщину спорных выборов в Беларуси, США, Канада и Великобритания объявили о новых жестких торговых и финансовых санкциях против Минска, в том числе о мерах, нацеленных на "Беларуськалий", калийного гиганта, который является основным источником твердой валюты для режима.

На своей марафонской пресс-конференции на этой неделе Лукашенко сделал шаг назад, чтобы продемонстрировать свою верность Москве и свою враждебность к Западу. "Вам не удастся оторвать нас от России и склонить на свою сторону", - сказал он, обращаясь к западным журналистам. "Мы ничем не отличаемся от россиян. Принимайте это как должное".

Лукашенко, похоже, ведет переговоры с Москвой о своем политическом будущем. Похоже, он посылает в Кремль сигнал о том, что изгнание его может быть рискованным, в то время как удержание его на месте или разрешение династической преемственности его сыну может иметь геополитические преимущества.

Спустя год после того, как в Беларуси начались первые протесты против режима, кризис, похоже, вступает в свою наиболее опасную фазу. Западу необходимо поддерживать санкционное давление и сделать мягкую аннексию Беларуси Россией максимально дорогостоящей.

Известное интернет-издание "Politico" в своей недавней статье более подробно остановилось на том, как же действуют санкции на Беларусь.

Великобритания, США и Канада на этой неделе одновременно ввели новую волну санкций в отношении Беларуси, чтобы нанести ущерб режиму Александра Лукашенко в годовщину выборов, которые западные страны, включая ЕС, объявили фальсифицированными.

Эти меры усилили международное давление на Лукашенко, которому сейчас грозит запрет в различных секторах, от калийных удобрений и бензина до государственных облигаций. Хотя Брюссель не участвовал в синхронных санкциях 9 августа, последний раунд санкций был применен 21 июня по согласованию с США и Великобританией.

По-прежнему остаются большие вопросы о том, чего можно добиться с помощью санкций и не сыграют ли они на руку президенту России Владимиру Путину, стремящемуся усилить контроль над Беларусью.

На что направлены санкции?

Идея состоит в том, чтобы как можно точнее сосредоточиться на режиме и окружении Лукашенко и отговорить западные компании от ведения бизнеса с Беларусью.

Настройка санкций в каждой стране различна. Например, США не запрещают Беларуси продавать свой суверенный долг на американском рынке, в то время как у других стран есть финансовые ограничения. Это создает сложную сеть.

Последние санкции ограничивают экспорт технологий для наблюдения и военной техники в Беларусь. Санкции частично запрещают импорт калийных удобрений, бензина и нефтепродуктов из Беларуси. В случае ЕС, Великобритании и Канады эмбарго также ограничивает финансовую торговлю, такую как покупка государственного долга и страхование или перестрахование предприятий, связанных с государством.

ЕС и США ввели санкции против табачной промышленности Беларуси, которая способствует прибыльной торговле контрабандой сигарет. Более 90 процентов сигарет, ввезенных контрабандой в Литву в прошлом году, поступило из Беларуси.

Западные страны также занесли в черный список некоторых граждан Беларуси. Например, ЕС, Великобритания, США и Канада ввели санкции против олигарха Николая Воробья. США также добавили в свой черный список людей и организации из спортивного мира, такие как Национальный олимпийский комитет Беларуси, поскольку он контролируется старшим сыном Лукашенко Виктором Лукашенко.

Насколько сильно санкции бьют по экономике Беларуси?

Теоретически санкции могут ущемить страну, которая и без того испытывает нехватку денежных средств, особенно когда речь идет о том, что Лукашенко финансирует свой режим за счет внешнего долга.

В 2019 году вторым по величине торговым партнером Беларуси был ЕС, на долю которого приходилось 18,1% товарооборота, что составляет 11 млрд евро. Торговые отношения между Союзом и Беларусью росли, при этом двусторонняя торговля увеличилась на 45% за последние 10 лет.

В 2020 году блок импортировал нефти и нефтепродуктов на сумму 404 млн евро, что составляет 10,5% от общего экспорта Беларуси в ЕС. А в 2020 году экспорт минеральных продуктов, в том числе калийных удобрений, в блок составил 503 млн евро, или 13% экспорта Беларуси в ЕС.

В 2019 году 7% белорусского экспорта пошло в Великобританию, поэтому действия Великобритании также могут нанести ущерб экономике Беларуси. Великобритания является ключевым направлением экспорта белорусского топлива: в 2019 году 32,1% направлялись в Великобританию, поэтому попадание в этот сектор, вероятно, нанесет ущерб белорусскому экспорту. В знак раздражения из-за британских санкций Лукашенко огрызнулся репортеру "BBC" на телевизионной пресс-конференции. "Вы можете подавиться этими санкциями там, в Великобритании. Мы не знали, что это за Британия, тысячу лет, и мы не хотим знать об этом сейчас", - сказал он. "Вы американские болонки!"

Нацеливание на калийный сектор Беларуси было стратегическим шагом, поскольку страна является вторым по величине экспортером удобрений после Канады, на которую в 2019 году приходился 21% мирового экспорта калийных удобрений. Однако демократическая оппозиция Беларуси критиковала калийные санкции ЕС за наличие лазеек, для некоторых они покрывают лишь 15% всего экспорта калийных удобрений в ЕС. Блок считает, что санкции охватывают "менее 50%" всего импорта калийных удобрений из Беларуси, сказал официальный представитель ЕС, поскольку на данном этапе эта мера "применена лишь как частичная".

Где слабые места в санкциях?

Россия выступает на втором плане как главный торговый партнер Беларуси, на долю которого приходится 49,2% всей белорусской торговли. Беларусь может экспортировать товары, подпадающие под санкции, через границу с Россией для реэкспорта оттуда.

"Сложив все это вместе, это будет означать, что, хотя есть четкие способы обойти санкции, я думаю, что в целом послание для западного бизнеса будет звучать так: "Мы не хотим, чтобы вы вели дела с Беларусью", - сказал Тимоти Эш, старший независимый стратег-аналитик по развивающимся рынкам в "BlueBay Asset Management".

Интересно, что Украина, которая, как правило, является стойким сторонником Запада против российской агрессии, на этот раз не последовала ее примеру. Хотя Киев подумывает о внесении некоторых белорусов в черный список, он не прекратил импорт ни бензина, ни калийных удобрений. В 2019 году 12,6% белорусского экспорта направлялось в Украину, и 37,2% белорусского экспорта топлива приходилось на Украину.

Некоторые сомневаются, что часть санкций будет иметь большой эффект. "Воздействие ограничений на товары двойного назначения, товары и технологии для мониторинга и перехвата, а также на товары, используемые в производстве сигарет, будет незначительным. В целом секторальные санкции Великобритании не окажут большого влияния на Беларусь", - сказал Георгий Волошин из консалтинговой группы "Aperio Intelligence". Он считает, что как для ЕС, так и для Великобритании запрет на калий не нанесет ущерба белорусскому экспорту.

По словам Волошина, запрет на определенные виды финансовых услуг не слишком сильно ударит по режиму Лукашенко, поскольку он ведет большую часть своих операций на рынке капитала в Москве, которая сама находится под санкциями.

В прошлом году Лондонская фондовая биржа подверглась критике за то, что Беларусь стала местом сбора денег после спорных выборов.

Чем отличаются санкции между ЕС, Великобританией, США и Канадой?

Хотя большинство санкций между западными странами относительно синхронизированы, между ними есть некоторые ключевые различия.

Одно из основных различий заключается в том, что в отличие от ЕС, Великобритании и Канады, США не запрещают Беларуси продавать свой суверенный долг на американском рынке, что, по словам Дэниела Фрида и Брайана О'Тула, "одновременно и прискорбно, и ненужно".

Вашингтон дает трейдерам до 8 декабря прекратить торговлю с производящей калий компанией "Беларуськалий" и всеми подконтрольными ей компаниями, в то время как санкции ЕС, Великобритании и Канады вступили в силу немедленно.

"ЕС ввел санкции в отношении 166 человек по сравнению с 100 в Великобритании и 15 организаций по сравнению с девятью в Великобритании", - сказал Волошин.

Что это значит для России?

У российского президента Путина напряженные отношения с Лукашенко, и санкции - это возможность для Москвы навязать собственные условия выживанию Лукашенко у руля разваливающегося государства, которое Россия финансово поддерживала на протяжении десятилетий.

Из-за санкций "России, вероятно, придется покупать больше, возможно, китайцы будут покупать больше, но это будет тяжелый год для Беларуси", - сказал Эш.

"Россия определенно хочет более глубокой интеграции", - добавил он. "Здесь опасаются, что планы Путина в отношении Беларуси, более глубокая интеграция - это всего лишь ступенька к дальнейшему вмешательству в Украине, а союз с Россией в отношении Беларуси даст Путину возможность открыть северный фронт с Украиной", - написал он в своем письме.

С 10 по 16 сентября Россия и Беларусь проводят совместные военные учения под названием "Запад" в западной Беларуси, что оказывает военное давление на Украину и, как следствие, на ЕС и НАТО.

"Беларусь обходилась России в 2 млрд долларов в год, и эта сумма, вероятно, увеличится вдвое", - сказал Эш. "Кто-то должен будет заплатить по счету, а у России есть резерв в 600 млрд долларов, в деньгах немало". Россия может позволить себе принять Беларусь в свои объятия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси.