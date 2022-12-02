Аргентина — Австралия: букмекеры оценили шансы команд в 1/8 финала ЧМ-2022

Специалисты не верят в австралийцев

В субботу, 3 ноября, игровой день на чемпионате мира в Катаре будут закрывать команды Аргентины и Австралии.

По мнению букмекеров, у австралийцев практически нет шансов на выход в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает Пари-Матч.

На победу аргентинцев в основное время специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,22. В то же время успех австралийцев и ничья маловероятны — коэффициенты 17,00 и 6,80 соответственно. Добавим, на проход "Альбиселесте" дается коэффициент 1,08 против 9,10 на Австралию.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Австралия:

Пари-Матч: (победа Аргентины 1,22 — ничья 6,80 — победа Австралии 17,00)

Матч Аргентина — Австралия пройдет в катарском в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, на групповой стадии мундиаля Аргентина добыла 2 победы. Сначала "Альбиселесте" умудрились проиграть Саудовской Аравии (1:2), затем они расправились над мексиканцами (2:0) и убедительно обыграли Польшу (2:0). Австралия в группе также взяла 6 очков, уступив только действующим чемпионам мира (1:4). Затем "Соккеруз" сенсационно обыграли Тунис (1:0) и не менее сенсационно победили датчан (1:0).