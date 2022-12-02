Аргентина - Австралия: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

Месси и Ко попытаются пробиться в четвертьфинал

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Аргентины в рамках матча первой стадии плей-офф сыграет с Австралией.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия по футболу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Игра Аргентина — Австралия состоится в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал мундиаля, где сразится с победителем пары Нидерланды — США, которые начнут свою игру немного раньше.

Напомним, на групповой стадии мундиаля Аргентина умудрилась проиграть Саудовской Аравии (1:2), уверенно обыграла мексиканцев (2:0) и убедительно победила Польшу (2:0). Австралия, в свою очередь, была бита Францией (1:4), сенсационно переиграла Тунис (1:0) и не менее сенсационно взяла 3 очка с Данией (1:0).

С другими результатами матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.