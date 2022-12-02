Аргентина — Австралія: де і коли дивитись матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Мессі та Ко спробують пробитися у чвертьфінал

У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі збірна Аргентини в рамках матчу першої стадії плей-офф зіграє з Австралією.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Аргентина — Австралія з футболу можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіа-платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Гра Аргентина — Австралія відбудеться в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Переможець цього протистояння вийде у чвертьфінал мундіалю, де побореться з переможцем пари Нідерланди — США, які розпочнуть свою гру трохи раніше.

Нагадаємо, на груповій стадії мундіалю Аргентина примудрилася програти Саудівській Аравії (1:2), впевнено обіграла мексиканців (2:0) і переконливо перемогла Польщу (2:0). Австралія, у свою чергу, була бита Францією (1:4), сенсаційно переграла Туніс (1:0) і не менш сенсаційно взяла 3 очки з Данією (1:0).

З іншими результатами матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.