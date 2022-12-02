Аргентина — Австралія: букмекери оцінили шанси команд у 1/8 фіналу ЧС-2022

Фахівці не вірять у австралійців

У суботу, 3 листопада, ігровий день на чемпіонаті світу в Катарі закриватимуть команди Аргентини та Австралії.

На думку букмекерів, австралійці практично не мають шансів на вихід у чвертьфінал турніру. Про це повідомляє Парі-Матч.

На перемогу аргентинців у основний час фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,22. Водночас успіх австралійців та нічия малоймовірні – коефіцієнти 17,00 та 6,80 відповідно. Додамо, на прохід "Альбіселесте" дається коефіцієнт 1,08 проти 9,10 на Австралію.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Аргентина — Австралія:

Парі-Матч: (перемога Аргентини 1,22 — нічия 6,80 — перемога Австралії 17,00)

Матч Аргентина — Австралія пройде в катарському в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, на груповій стадії мундіалю Аргентина здобула 2 перемоги. Спочатку "Альбіселесте" примудрилися програти Саудівській Аравії (1:2), потім вони розправилися над мексиканцями (2:0) та переконливо обіграли Польщу (2:0). Австралія у групі також взяла 6 очок, поступившись тільки чинним чемпіонам світу (1:4). Потім "Соккеруз" сенсаційно обіграли Туніс (1:0) і не менш сенсаційно перемогли данців (1:0).