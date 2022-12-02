Нидерланды — США: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Специалисты определили однозначного фаворита встречи

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартует стадия плей-офф, в частности сборная Нидерландов сыграет с командой США.

Букмекеры называют "Оранжевых" безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

По мнению специалистов, на выход европейской команды в четвертьфинал ЧМ-2022 можно сделать ставку с коэффициентом 1,45. Подобный успех американцев менее вероятен — 2,90. При этом победа Нидерландов в основное время оценивается коэффициентом 1,93. В то же время триумф американцев и ничья маловероятны — коэффициенты 4,70 и 3,40 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Нидерланды — США:

Пари-Матч: (победа Нидерландов 1,93 — ничья 3,40 — победа США 4,70)

Матч Нидерланды — США пройдет в катарском Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Эту игру покажут в Украине в прямом эфире бесплатно.

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 американцы не проигрывали, добыв 1 победу и 2 ничьи. На старте турнира США сыграли вничью с валлийцами (1:1), затем "Янки" не дали забить Англии (0:0), после чего последовала победа над Ираном (1:0) в принципиальном матче. Нидерланды также не проигрывали в групповом раунде, потеряв очки лиж однажды. "Оранжевые" обыграли Сенегал (2:0), разделили очки с эквадорцами (1:1) и уничтожили сборную Катара (2:0).