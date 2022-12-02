Нідерланди — США: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Фахівці визначили однозначного фаворита зустрічі

У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі стартує стадія плей-офф, зокрема збірна Нідерландів зіграє з командою США.

Букмекери називають "Помаранчевих" беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На думку фахівців, на вихід європейської команди у чвертьфінал ЧС-2022 можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,45. Подібний успіх американців менш вірогідний – 2,90. При цьому перемога Нідерландів у основний час оцінюється коефіцієнтом 1,93. Водночас тріумф американців та нічия малоймовірні — коефіцієнти 4,70 та 3,40 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Нідерланди — США:

Парі-Матч: (перемога Нідерландів 1,93 — нічия 3,40 — перемога США 4,70)

Матч Нідерланди — США пройде в катарському Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. Цю гру покажуть в Україні у прямому ефірі безкоштовно.

Нагадаємо, на груповій стадії ЧС-2022 американці не програвали, здобувши 1 перемогу та 2 нічиї. На старті турніру США зіграли внічию з валлійцями (1:1), потім "Янки" не дали забити Англії (0:0), після чого була перемога над Іраном (1:0) у принциповому матчі. Нідерланди також не програвали в груповому раунді, втративши очки один раз. "Помаранчеві" обіграли Сенегал (2:0), розділили очки з еквадорцями (1:1) та знищили збірну Катару (2:0).