Англия — Сенегал: "Львам Теранги" поможет только чудо

Специалисты считают, что африканская команда вылетит из турнира

В воскресенье, 4 декабря, матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 Англия — Сенегал завершится игровой день на мундиале в Катаре.

Букмекеры не верят в сборную Сенегала, считая ее безнадежным аутсайдером встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на проход Англии с коэффициентом 1,23 (вероятность 81%), выход Сенегала в четвертьфинал станет настоящим чудом — коэффициент 4,40 (23%) при марже букмекеров 4%.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Англия — Сенегал (основное время):

Пари-Матч: (победа Англии 1,53 — ничья 3,95 — победа Сенегала 8,20)

Поединок первого раунда плей-офф между англичанами и сенегальцами пройдет в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт", начало игры — в 21:00 по киевскому времени. Эту "дуэль" покажут в Украине бесплатно. К слову, победитель матча сыграет в четвертьфинале с победителем дуэли Франция — Польша, которые начнут свою встречу немного раньше.

Напомним, Англия на старте турнира уничтожила Иран (6:2), затем англичане расписали мировую с американцами (0:0), после чего разгромили Уэльс (3:0).

Сенегал, в свою очередь, начал с болезненного поражения от Нидерландов (0:2), затем "Львы Теранги" обыграли катарцев (3:1), после чего в битве за плей-офф прошли Эквадор (2:1).