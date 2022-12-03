Англія — Сенегал: "Левам Теранги" допоможе тільки диво

Фахівці вважають, що африканська команда вилетить із турніру

У неділю, 4 грудня, матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу-2022 Англія — Сенегал завершиться ігровий день на мундіалі в Катарі.

Букмекери не вірять у збірну Сенегалу, вважаючи її безнадійним аутсайдером зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на прохід Англії з коефіцієнтом 1,23 (імовірність 81%), вихід Сенегалу до чвертьфіналу стане справжнім дивом — коефіцієнт 4,40 (23%) при маржі букмекерів 4%.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Англія — Сенегал (основний час):

Парі-Матч: (перемога Англії 1,53 — нічия 3,95 — перемога Сенегалу 8,20)

Поєдинок першого раунду плей-офф між англійцями та сенегальцями пройде в Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт", початок гри — о 21:00 за київським часом. Цю "дуель" покажуть в Україні безкоштовно. До речі, переможець матчу зіграє у чвертьфіналі з переможцем дуелі Франція — Польща, які розпочнуть свою зустріч трохи раніше.

Нагадаємо, Англія на старті турніру знищила Іран (6:2), потім англійці розписали мирову з американцями (0:0), після чого розгромили Уельс (3:0).

Сенегал, у свою чергу, почав із болісної поразки від Нідерландів (0:2), потім "Леви Теранги" обіграли катарців (3:1), після чого в битві за плей-офф пройшли Еквадор (2:1).