Бразилия — Южная Корея: букмекеры оценили шансы команд

Бразильцы — главные фавориты мундиаля в Катаре

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится очередной матч 1/8 финала Бразилия — Южная Корея.

Специалисты считают корейскую команду безнадежным аутсайдером встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

На выход "Пентакампеоне" в четвертьфинал аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,12 (вероятность 89% при марже букмекеров 2%). Проход в следующий раунд плей-офф корейцев маловероятен — коэффициент 7,10 (13%)

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Бразилия — Южная Корея (основное время):

Пари-Матч: (победа Бразилии 1,29 — ничья 5,90 — победа Южной Кореи 12,50)

Матч Бразилия — Южная Корея пройдет в Дохе на стадионе 974, начало игры — в 21:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в Украине. Победитель этой встречи в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с победителем противостояния Японии и Хорватии, которые начнут свой поединок плей-офф немного раньше.

Напомним, на старте мундиаля в Катаре Бразилия обыграла Сербию (2:0), забив один из красивейших голов на турнире. После этого бразильцы переиграли швейцарцев (1:0), а в последнем туре группового этапа "Пентакампеоне" сенсационно проиграли Камеруну (0:1).

Южная Корея на групповой стадии стартовала с ничьей с Уругваем (0:0). Во втором туре "Азиатские тигры" уступили Гане (2:3), после чего неожиданно победили грозную Португалию (2:1).