Бразилія — Південна Корея: букмекери оцінили шанси команд

Бразильці – головні фаворити мундіалю в Катарі

У понеділок, 5 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться черговий матч 1/8 фіналу Бразилія – Південна Корея.

Фахівці вважають корейську команду безнадійним аутсайдером зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На вихід "Пентакампеоне" у чвертьфінал аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,12 (ймовірність 89% при маржі букмекерів 2%). Прохід у наступний раунд плей-офф корейців малоймовірний — коефіцієнт 7,10 (13%)

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія — Південна Корея (основний час):

Парі-Матч: (перемога Бразилії 1,29 — нічия 5,90 — перемога Південної Кореї 12,50)

Матч Бразилія — Південна Корея пройде в Досі на стадіоні 974, початок гри — о 21:00 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути в Україні. Переможець цієї зустрічі в 1/4 фіналу ЧС-2022 зіграє з переможцем протистояння Японії та Хорватії, які розпочнуть свій поєдинок плей-офф трохи раніше.

Нагадаємо, на старті мундіалю в Катарі Бразилія обіграла Сербію (2:0), забивши один із найкрасивіших голів на турнірі. Після цього бразильці переграли швейцарців (1:0), а в останньому турі групового етапу "Пентакампеоне" сенсаційно програли Камеруну (0:1).

Південна Корея на груповій стадії стартувала з нічиєї з Уругваєм (0:0). У другому турі "Азійські тигри" поступилися Гані (2:3), після чого несподівано перемогли грізну Португалію (2:1).