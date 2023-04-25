У кого День ангела 25 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 25 квітня, відзначають День дочки, Радоницю, День ДНК, Міжнародний день делегата в ООН, Всесвітній день боротьби з малярією, Всесвітній день пінгвінів. У цей день святкують свої Дні ангела носії дев’яти імен.

Жіночі іменини 25 квітня

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає згідно з різними перекладами "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана", "пані".

Марфа, — староєврейське ім’я, яке можна перекласти як "господиня" або "пані".

Марта, — за однією з версій, це ім’я спочатку з’явилося як форма імені Марфа. Крім того, воно може мати арабське коріння (і означати "знаменита"), або ж слов’янське походження (і означати "та, що народилася в березні").

Чоловічі іменини 25 квітня

Акакій, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "лагідний", "непоганий", "той, що не робить зла".

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос" і означає "царський".

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий".

Іван, — це ім’я має єврейське коріння і означає "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Ян, — одні вважають, це ім’я походить від єврейського Йоханан ("благословенний Богом"), в той час як інші стверджують, що воно могло з’явитися від імені римського божества початку та кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця цього тижня.