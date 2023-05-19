У кого День ангела 20 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 20 травня, у 2023 році відзначають День українських героїв, День Європи, День банківських працівників України, День науки, День перекладачів жестової мови в Україні, Всесвітній день травматолога, Всесвітній день бджіл, Всесвітній день метрології, Всесвітній день мопсів, Європейський день моря. Окрім того, носії одразу десяти імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 20 травня

Акакій, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не чинить зла". 20 травня вшановується мученик Акакій Каппадокиянин, Візантійський.

Антон, — давнє римське ім’я, яке перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 20 травня церквою вшановується стовпник Антоній Марткопський, Іверський.

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий". 20 травня в церкві вшановується преподобний Давид Гареджійський.

Іван, — єврейське ім’я, що означає "подарований Богом". 20 травня вшановується преподобний Іоанн Зедазнійський.

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив". 20 травня вшановується єпископ Йосип Алавердський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "подібний до Бога". 20 травня вшановується преподобний Михайло Улумбійський.

Ніл, — згідно з основною версією, це ім’я походить від давньогрецького "Нейлос" (так називали бога річки Ніл). 20 травня в церкві шанується здобуття мощей преподобного Ніла Мироточивого, Афонського.

Семен, — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 20 травня вшановується преподобний Шио (Симеон) Мгвімський.

Степан, — грецьке ім’я, що означає "корона", "діадема". 20 травня вшановується преподобний Стефан Хірський.

Ян, — вважається, що ім'я Ян має спільне походження з єврейським ім’ям Іван, і теж означає "подарований Богом". Покровителями Янів також виступають святі Іоанни.

Жіночі іменини 20 травня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як корисно можливо класти губку для посуду в барабан пральної машинки перед пранням.