У кого День ангела 27 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 27 травня, у 2023 році відзначається День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України, День захисту від Сонця, День винаходу шпрот. Окрім того, носії десяти імен святкують свої Дні ангела цього дня.

Чоловічі іменини 27 травня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".

Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом".

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 27 травня вшановується святитель Леонтій Єрусалимський.

Макар, — давньогрецьке ім’я, яке означає "щасливий" або "блаженний".

Максим, — це одне з найпопулярніших чоловічих імен в Україні. Перекладається з латинської як "найбільший" або "найвеличніший". 27 травня вшановується пам’ять мученика Максима Азійського.

Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської.

Микита (Нікіта), — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець". 27 травня вшановується святитель Микита, самітник Печерський і єпископ Новгородський.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Ян, — згідно з основною версією, це ім’я має єврейське походження і перекладається як "помилований Богом".

Жіночі іменини 27 травня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, як легко почистити килим у домашніх умовах, — килим стане ідеально чистим без великих витрат часу та сил.