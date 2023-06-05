У кого День ангела 6 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 6 червня, у 2023 році відзначається День журналіста в Україні, День садівництва, Всесвітній день боротьби із хворобою Вернейля. Крім того, цього дня носії 11 імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 6 червня

Ксенія, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "мандрівниця", "чужоземка", "гостя", "гостинна". 6 червня вшановується свята Ксенія Петербурзька.

Оксана, — це ім’я спочатку з’явилася як форма імені Ксенія в Україні, проте на сьогоднішній день це давно вже самостійне ім’я, до того ж і досить поширене.

Чоловічі іменини 6 червня

Василь, — це ім’я виникло від грецького "Басиліос", що перекладається як "цар", "царський". 6 червня вшановується мученик Василь Мангазейський.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить". 6 червня вшановується архієпископ Новгородський Георгій.

Іван, — це ім’я має єврейське походження і перекладається як "Бог помилував". 6 червня вшановується мученик Іоанн Галатійський.

Микита (Нікіта), — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець". 6 червня вшановується преподобний Микита Столпник, Переяславський.

Семен (Симон), — це дві форми одного єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 6 червня вшановується Симеон Столпник, Дивногорець, Молодший.

Степан, — грецьке ім’я, що означає "корона", "діадема". 6 червня вшановується мученик Стефан Галатійський.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького імені Теодорос, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 6 червня вшановується мученик Феодор Галатійський.

Ян, — за однією версією, це ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "помилований Богом". За іншою версією, воно могло з’явитися від імені римського бога Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як дуже легко та швидко почистити мікрохвильову піч від бруду за допомогою паперових рушників.