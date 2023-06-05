У кого День ангела 6 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 6 июня, в 2023 году отмечается День журналиста в Украине, День садоводства, Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля. Кроме того, в этот день носители 11 имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 6 июня

Ксения, — древнегреческое имя, которое переводится как "путешественница", "чужеземка", "гостья", "гостеприимная". 6 июня почитается святая Ксения Петербургская, Христа ради юродивая.

Оксана, — это имя изначально появилась как форма имени Ксения в Украине, однако на сегодняшний день это давно уже самостоятельное имя, к тому же и довольно распространенное.

Мужские именины 6 июня

Василий, — это имя возникло от греческого "Басилиос", что переводится как "царь", "царский". 6 июня почитается мученик Василий Мангазейский.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую". 6 июня чтится архиепископ Новгородский Георгий.

Иван, — это имя имеет еврейское происхождение и переводится как "Бог помиловал". 6 июня чтится мученик Иоанн Галатийский.

Никита (Микита), — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель". 6 июня почитается преподобный Никита Столпник, Переяславский.

Семен (Симон), — это две формы одного еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 6 июня чтится Симеон Столпник, Дивногорец, Младший.

Степан, — греческое имя, что значит "корона", "диадема". 6 июня почитается мученик Стефан Галатийский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 6 июня почитается мученик Феодор Галатийский.

Ян, — по одной версии, это имя произошло от древнееврейского и переводится как "помилованный Богом". По другой версии, оно могло появиться от имени римского бога Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как очень легко и быстро почистить микроволновку от грязи с помощью бумажных полотенец.