Іменини 11 серпня: кого треба не забути привітати цього дня

У кожного знайдеться хоч один знайомий іменинник

У п’ятницю, 11 серпня, у 2023 році відзначається День пісочниці, День сміттєвої їжі, Різдво святителя Миколая Чудотворця. Також цього дня святкують свій День ангела носії одразу 12 чоловічих та жіночих імен.

Чоловічі іменини 11 серпня

Олександр, — дуже популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця". 11 серпня вшановується преподобномученик Анатолій Смирнов.

Веніамін, — форма біблійного імені Беньямін, яке означає "щасливий син".

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 11 серпня церквою вшановуються одразу два святі з цим ім’ям: патріарх Константинопольський Костянтин та преподобний Костянтин Косинський.

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 11 серпня вшановується преподобний Косма Косинський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 11 серпня вшановується мученик Михайло Савваїт, Єдеський, Чорнорізець.

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів". 11 серпня вшановується святий чудотворець архієпископ Микола Мирлікійський.

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть". 11 серпня вшановується мученик Євстафій Мцхетський.

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою версією, — ім’я давньогрецьке і означає "сильний", "міцний". 11 серпня вшановується преподобний Роман Киржацький.

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Жіночі іменини 11 серпня

Серафима, — це жіноча форма єврейського імені Серафим, яке перекладається як "вогненний ангел". 11 серпня вшановується свята мучениця Серафима Римська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" ділився корисним лайфхаком, що робити, якщо телефон став погано заряджатися.