Именины 11 августа: кого нужно не забыть поздравить в этот день

У каждого найдется хоть один знакомый именинник

В пятницу, 11 августа, в 2023 году отмечается День песочницы, День мусорной еды, Рождество святителя Николая Чудотворца. Также в этот день празднуют свой День ангела носители сразу 12 мужских и женских имен.

Мужские именины 11 августа

Александр, — очень популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца". 11 августа почитается преподобномученик Анатолий Смирнов.

Вениамин, — форма библейского имени Беньямин, которое значит "счастливый сын".

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 11 августа церковью чтятся сразу два святых с этим именем: патриарх Константинопольский Константин и преподобный Константин Косинский.

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 11 августа почитается преподобный Косма Косинский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 11 августа чтится мученик Михаил Савваит, Едесский, Черноризец.

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов". 11 августа почитается святой чудотворец архиепископ Николай Мирликийский.

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 11 августа чтится мученик Евстафий Мцхетский.

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий". 11 августа почитается преподобный Роман Киржачский.

Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Женские именины 11 августа

Серафима, — это женская форма еврейского имени Серафим, которое переводится как "огненный ангел". 11 августа почитается святая мученица Серафима Римская.

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