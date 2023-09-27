Іменини 28 вересня: кого вітаємо з Днем ангела за новим календарем

У багатьох знайдеться когось привітати

У четвер, 28 вересня, у 2023 році відзначається Всесвітній день моря, Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу, Міжнародний день безпечного аборту, День свободи від голоду, День пивопиття у США.

Також у цей день за новим календарем Православної церкви України вшановується собор преподобних отців Києво-Печерських, пам’ять преподобного Харитона сповідника (раніше це було 11 жовтня). А носії понад десяти чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 28 вересня

Олександр, — це дуже популярне по всьому світу має давньогрецьке коріння і означає "той, хто захищає". 28 вересня вшановується коваль Олександр Калутійський (Калітський).

Валентин, — латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як "бути здоровим". 28 вересня вшановується Валентин Калентін.

В’ячеслав, — Ім’я, що походить з давньоруської, і означає "найславніший". 28 вересня вшановується князь В’ячеслав Чеський.

Єремей, — давньоєвреське ім’я, яке перекладається як "піднесений Богом". 28 вересня вшановується преподобний Єремія Печерський.

Ібрагім, — це ім’я походить від давньоєврейського імені Авраам, що означає в перекладі "батько народів". 28 вересня церквою вшановується преподобний Авраамій Печерський.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 28 вересня вшановується преподобний Іоанн Печерський.

Макар, — гарне ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий" 28 вересня вшановується постник Печерський Макарій.

Марк, — за різними версіями ім’я може походити від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської. 28 вересня вшановується мученик Марк Клавдіопольський.

Нестор, — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "повертатися додому" або "той, що повернувся додому". 28 вересня вшановується преподобний Нестор Літописець.

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть". 28 вересня церквою вшановується мученик Євстафій Римський.

Родіон, — це давньогрецьке ім’я, яке за різними версіями перекладається як "герой", "героїчний", "рожевий" або "житель острова Родос". 28 вересня вшановується схимонах Іродіон (Родіон) Ілоєзерський.

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Харитон, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "прихильний", "доброзичливий", "милосердний", "гідний любові". 28 вересня вшановується ігумен Харитон Сянжемський і єпископ Харитон Сповідник.

Жіночі іменини 28 вересня

Уляна, Юліана, — насправді ці імена мають спільне походження і буквально означають "з роду Юліїв" або "та, що належить Юлію". Церковна форма обох імен — Іуліанія. А 28 вересня вшановується свята княжна Іуліанія Ольшанська, Печерська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер усі головні церковні свята за новим календарем ПЦУ.