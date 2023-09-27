Именины 28 сентября: кого поздравляем с Днем ангела по новому календарю

У многих найдется кого поздравить

В четверг, 28 сентября, в 2023 году отмечается Всемирный день моря, Международный день всеобщего доступа к информации, Всемирный день борьбы против бешенства, Международный день безопасного аборта, День свободы от голода, День пивопития в США.

Также в этот день по новому календарю Православной церкви Украины чествуется собор преподобных отцов Киево-Печерских, память преподобного Харитона исповедника (ранее это было 11 октября). А носители более десятка мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 28 сентября

Александр, — это очень популярное по всему миру имеет древнегреческие корни и значит "тот, кто защищает". 28 сентября почитается кузнец Александр Калутийский (Калитский).

Валентин, — латинское имя, которое берет свое начало от "valeo", что переводится как "быть здоровым". 28 сентября чтится Валентин Калентин.

Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный". 28 сентября почитается князь Вячеслав Чешский.

Еремей, — древнеевреское имя, которое переводится как "вознесенный Богом". 28 сентября почитается преподобный Иеремия Печерский.

Ибрагим, — это имя произошло от древнееврейского Авраам, что значит в переводе "отец народов". 28 сентября церковью чтится преподобный Авраамий Печерский.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 28 сентября почитается преподобный Иоанн Печерский.

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый" 28 сентября чтится постник Печерский Макарий.

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского. 28 сентября почитается мученик Марк Клавдиопольский.

Нестор, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "возвращаться домой" или "тот, что вернулся домой". 28 сентября почитается преподобный Нестор Летописец.

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 28 сентября церковью чтится мученик Евстафий Римский.

Родион, — это древнегреческое имя, которое по разным версиям переводится как "герой", "героический", "розовый" или "житель острова Родос". 28 сентября почитается схимонах Иродион (Родион) Илоезерский.

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Харитон, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "благосклонный", "доброжелательный", "милосердный", "достойный любви". 28 сентября почитается игумен Харитон Сянжемский и епископ Харитон Исповедник.

Женские именины 28 сентября

Ульяна, Юлиана, — на самом деле эти имена имеют общее происхождение и буквально значат "из рода Юлиев" или "та, что принадлежит Юлию". Церковная форма обоих имен, — Иулиания. А 28 сентября почитается святая княжна Иулиания Ольшанская, Печерская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь все главные церковные праздники по новому календарю ПЦУ.