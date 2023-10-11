Іменини 12 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у четвер за новим стилем

Це дуже важливий день

У четвер, 12 жовтня, у 2023 році відзначається Всесвітній день зору, Всесвітній день боротьби з артритом, День вільнодумства, Міжнародний день крику розчарування.

Також у цей день за новим календарем в Україні відбувається святкування Єрусалимської ікони Божої Матері, вшановується пам’ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка, мучениці Домники (Домнини), святителя Мартина Милостивого. А носії одразу 14 чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 12 жовтня

Домініка, – це латинське ім’я, яке походить від чоловічого імені Dominicus, що в перекладі означає "та, що належить Богу".

Чоловічі іменини 12 жовтня

Олександр, — грецьке ім’я, що означає "той, хто захищає".

Богдан — це класичне слов’янське ім’я, складене зі слів "Богом даний". Цікаво, що покровителями Богданів вважаються святі Феодоти, і 12 жовтня вшановується єпископ Ефеський Феодот.

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 12 жовтня вшановується ігумен Діонісій Глушицький.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 12 жовтня вшановується церква Іоанн Пророк, Предтеча і Хреститель Господній.

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 12 жовтня вшановується єпископ Косма Маїумський.

Лаврентій, — латинське ім’я. За однією з версій, дослівно означає "житель Лаврента", а в переносному значенні — "латинський", "римський".

Макар, — грецьке ім’я, яке перекладається як "блаженний" або "щасливий". 12 жовтня вшановується преподобний Макарій Глушицький.

Максиміліан, — за різними версіями, це може бути латинське ім’я ("найбільший"), або давньоєврейське ("посланник божий"). 12 жовтня вшановується єпископ Норицький Максиміліан.

Мартін, — латинське ім’я, що буквально означає "той, що належить богу Марсу". 12 жовтня вшановується святитель і єпископ Мартін Милостивий.

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть". 12 жовтня вшановується Євстафій Кійський.

Тарас, — це грецьке ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "хвилюючий", "збуджуючий" або "бунтар". 12 жовтня вшановується преподобний Тарасій Глушицький.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 12 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 25 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен лише Іван та Ян.

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