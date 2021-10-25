Річниця "референдуму від Зеленського": як "слуги" втілюють народні сподівання та свої обіцянки

"Слуги народу" можуть претендувати на звання рекордсменів по кількість розданих обіцянок, але відсоток їх виконання — під великим питанням

Рік тому, 25 жовтня 2020 року, одночасно з місцевими виборами в Україні проводилося всеукраїнське опитування, яке було організоване за ініціативою президента Володимира Зеленського.

"Телеграф" за допомогою експертів розбирався, як виконуються висловлені тоді пропозиції, а також — взагалі обіцянки президента і партії "Слуга народу".

"Референдум від Зеленського": як це було

На "опитування від Зеленського" або "референдум від Зеленського" тоді винесли п’ять питань:

1) Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2) Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3) Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4) Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?

5) Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Опитування проводили волонтери в спеціальних манишках і з опломбованими скриньками з написом "5 запитань від президента". Волонтери не могли заходити на територію виборчих дільниць або агітувати за якусь політичну силу.

Мемним стало фото, на яких сам Зеленський відповів на свої "5 питань" — на корточках на картонній коробці.

У партії "Слуга народу" заявили, що вдалося опитати 5 млн українців, які масово підтримали всі пункти, крім вільної економічної зони на Донбасі (тут голоси розділилися приблизно порівну).

Питання від Зеленського — результати голосувань

Опитування провели: і що ж?

Не те щоб у суспільства були якісь особливі очікування щодо реальних зрушень з підтриманих пропозицій. Однак деякі надії все ж жевріли. Ось тільки…

Глава Директорату Асоціації франчайзингу України, віцепрезидент Асоціації інвесторів в Україні Андрій Кривонос зазначає: "Ідея, яку "нарадили" Зеленському з опитуванням з самого початку, виглядала утопічною і нікому не потрібною. Всі питання могли бути реалізовані простою законодавчою ініціативою президента або "слуг", а дізнатися думку про них можна було й за допомогою соціологів, що було б швидше, дешевше, репрезентативніше і точніше. Оголошення про опитування за тиждень до місцевих виборів. Непрозора процедура фінансування, порушення законодавства про вибори про неприпустимість будь-яких інших активностей на території виборчих учасників, використання дітей, часом — символіки "слуг", можливість "опитуватися" будь-яку кількість разів — все це, і ряд іншого менш страшного, звели цінність результатів такого опитування до нуля".

Андрій Кривонос акцентує, що "слуги" якийсь час намагалися внести питання з опитування в зал. Але з часом ця ініціатива забулася. І проєкти, які вносилися, вже не містили посилань до результатів опитування. Тобто вони могли бути внесені "слугами" і без опитування взагалі.

"Пройшов рік — результату взагалі немає. І не буде, — впевнений експерт. — Сподіваємося, що за ті два роки, що залишилися, "слуги" не зловживатимуть своїм становищем заради інформаційного ефекту, ігноруючи закон".

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Політичний експерт Світлана Кушнір зізналася: "І тоді, і зараз вважаю той опитування — маніпулятивної піар-акцією з метою мобілізувати своїх прихильників. Глобально всі ці п’ять питань залишилися без відповідей. Втім, як багато обіцянок цієї влади, які даються ситуативно".

На думку політолога, експерта аналітичного порталу "Слово і Діло" Валентина Гладких, певні спроби у виконанні пунктів, які знайшли підтримку, були.

"Закон про легалізацію каннабіса в медичних цілях розглядали в парламенті. Шкода, він не знайшов підтримку. Якщо говорити про право України на використання гарантій безпеки, передбачені у Будапештському меморандумі, то практично весь рік зовнішня політика України крутилася навколо цього питання. Майже всі майданчики, включаючи новостворену Кримську платформу, так чи інакше цю тему піднімали. так що вона не канула в лету. що стосується ідеї про скорочення депутатів до 300. Наскільки я знаю, є вже проект відповідного закону про внесення змін до Конституції. Але він не може бути прийнятий так швидко, як хотілося б. Повинно бути ще рішення Конституційного суду, розгляд на двох сесіях Ради ", — відзначає експерт.

Коментуючи ідею з довічним ув’язненням для корупціонерів, Валентин Гладких нагадав, що протягом року було схвалено ряд законопроектів, якими, зокрема, посилювалася відповідальність за недостовірне декларування, за незаконне збагачення, отримання неправомірної вигоди. Так що частково ця ідея знайшла своє відображення у вигляді законодавчих актів.

"Ну, а п’ятий пункт — про створення Вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей, не знайшов підтримки під час опитування. Та й ситуація на Сході нашої держави, на жаль, не дає підстав для оптимізму. І для реалізації цієї ідеї, навіть якби вона знайшла підтримку в суспільстві, — пояснює політолог. — Загалом можна сказати, що ті ідеї, які рік тому виносилися на той опитування, в тій чи іншій мірі знайшли відображення як у внутрішній, так і в зовнішній діяльності президента і нинішньої влади ".

А що з передвиборними обіцянками "слуг"?

Передвиборчі обіцянки — ще одна цікава тема для аналізу. За словами Валентина Гладких, у проекту "Слово і Діло" цьому присвячений підпроект POLIT KARMA.

"У ньому ми моніторимо програмні обіцянки політичних сил і окремих політиків. Чи не ті обіцянки, які лунають під час ефірів і всякого роду зустрічей. А ті, які зафіксовані в програмах", — пояснює експерт.

Згідно з цим проектом, Володимир Зеленський на даний момент виконай 27% своїх обіцянок. Тоді як його попередник, Петро Порошенко за весь термін правління — 53%. Тобто, у шостого президента ще є шанс "переплюнути" п’ятого.

"Що стосується партій, то" Слуга народу "(СН) виконала на даний момент 20% обіцянок — кращий результат з усіх політсил, які представлені в парламенті IХ скликання. Що логічно, адже у них — монобольшінство, а тому значно більше можливостей для реалізації свого політичного курсу, — говорить Валентин Гладких. — На другому місці "Голос" (18%), що пов’язано з тим, що ідеологічні погляди цих двох партій нерідко збігаються ".

Решта йде з величезним відставанням:

"Європейська Солідарність" — 5%

"Батьківщина" — 3%

ОТЗЖ 2%

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З виконаних обіцянок СН можна відзначити:

- введення процедури електронного відкриття/закриття бізнесу (це вже є в додатку "Дія");

- встановити витрати на оборону в розмірі не менше 5% ВПП;

- позбавити поліцію функцій тиску на бізнес (створено Бюро економічної безпеки, яке, по суті, забрало у поліції невластиві їй функції контролю за бізнесом);

- повернути відповідальність чиновником за незаконне збагачення;

- перевантажити Вищу Раду Правосуддя (підтриманий необхідні закон).

З невиконаних обіцянок "слуг", які навряд чи будуть виконані:

- провести аудит системи соціального забезпечення;

- законодавчо врегулювати право володіння зброєю (було кілька законопроектів, але вони не нашив підтримки);

- провести національний аудит країни із залученням міжнародних та вітчизняних компаній (апріорі було зрозуміло, що це не може бути виконано, так як недешеве задоволення, особливо із залученням провідних міжнародних експертів);

- ввести механізм народного вето на підтримані парламентом закони (проголосований закон про народовладдя передбачає деякі механізми, але народним вето це назвати не можна).

Рекорд "Народного фронту"

Також є дані про те, як виконали свої обіцянки партії, представлені в минулому скликанні парламенту. Але дані за всю каденцію, так що у тих же "слуг" є можливість підвищити показники. Хоч, як показує практика, особливо активно обіцянки виконуються саме в перші роки роботи Ради нового скликання.

Так ось, в парламенті VIII скликання:

"Народний фронт" (НФ) виконав 100% своїх передвиборчих обіцянок;

"Самопоміч" — 82%;

БПП — 70%;

Радикальна партія Олега Ляшка — 43%;

"Батьківщина" — 35%;

Опозиційний блок — 9%.

"Такий відсоток виконання обіцянки лідерами списку пов’язаний з тим, що спершу була так звана" Велика коаліція "політсил, які разом стояли на Майдані. Їм було легше виконувати свої обіцянки. Але коли ця коаліція розвалилася, а в нову увійшли лише НФ і БПП, всі почали виконувати свої обіцянки гірше, — зазначає Валентин Гладких. — Програма НФ була пов’язана, перш за все, зі зміцненням обороноздатності, національної безпеки і оборони. і сама об’єктивна дійсність (російська агресія) змушувала виконувати ці обіцянки. і навряд чи комусь вдасться повторити результат НФ ".

Порожні обіцянки і ігнорування сподівань народу загрожують новими майданами

У чому "слуги" точно рекордсмени — це в кількості обіцянок, які лунають направо-наліво на різних ефірах, під час інтерв’ю або просто під час тих чи інших зустрічей.

Політичний експерт Світлана Кушнір зазначає: "Ми часто чули, і ця практика продовжується, як президент, або функціонери Офісу, або представники партії" Слуга народу "нам обіцяють, що розібратися в тих чи інших проблемах. Що вони щось там" беруть під свій контроль ". Але як тільки камери і софіти в студіях вимикається, то всі оті" обіцянки-цяцянки "забуваються".

Світлана Кушнір нагадує, як президент обіцяв знайти вбивць Павла Шеремета, запевняв, що поверне світ на Донбас, обіцяв зробити платіжки в два рази менше.

"А що сталося з обіцянками досягти зростання ВВП в 40%, посадити" слугу народу "-коррупціонера Юрченко? А де ж ми нині як" майстра спорту з боротьби з коронавірусів "? А як же з обіцянкою малому і середньому бізнесу сприяти його розквіту і зниження податкового і фіскального тягаря? а де обіцяні мільярди від відкриття ринку землі, а нові міста-казино після запуску закону про гральний бізнес? Я вже мовчу про 500 тисяч нових робочих місць, розвитку аеро- і авіагалузі та інше, що наобіцяли і президент, та інші члени його команди — як минулі, так і нинішні ", — зазначає політексперт.

На думку Світлани Кушнір, своїми піар-заявами при фактичному бездіяльності, своїми вчинками часто врозріз обіцянкам, влада лише посилює недовіру до неї. Що вже відбивається на рейтингах — і президента, і партії.

"Багато голосували за нові обличчя, щиро вірячи, що соціальна справедливість, невідворотність покарання і рівність всіх без винятку перед законом стануть нормою життя в Україні. І що сталося з їх вірою за роки перебування біля керма" нових облич "і президента-хлопця з сусіднього двору? Те ж саме, що і з бланками опитування президента, які після місцевих виборів-2020 журналісти виявили зібраними в купу в одному з покинутих ангарів, пов’язаними в пачки, залитими дощем і забрудненими придорожнім пилом. Народ багато може стерпіти, але коли над його надією і вірою в майбутнє і краще починають відверто потішатися, коли українців нахабно ігнорують, люди реагують спочатку зниженням рейтингу, а потім — і майданами ", — попереджає Світлана Кушнір.