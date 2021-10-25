Годовщина "референдума от Зеленского": как "слуги" воплощают народные чаяния и свои обещания

"Слуги народа" могут претендовать на звание рекордсменов по количество раздаваемых обещаний, но процент их выполнения — под большим вопросом

Год назад, 25 октября 2020 года, одновременно с местными выборами в Украине проводился всеукраинский опрос, который был организован по инициативе президента Владимира Зеленского.

"Телеграф" с помощью экспертов разбирался, как исполняются высказанные тогда предложения, а также – вообще обещания президента и партии "Слуга народа".

"Референдум от Зеленского": как это было

На "опрос от Зеленского" или "референдум от Зеленского" тогда вынесли пять вопросов:

1) Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2) Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3) Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4) Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5) Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Опрос проводили волонтеры в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента". Волонтеры не могли заходить на территорию избирательных участков или агитировать за какую-то политическую силу.

Мемным стало фото, на которых сам Зеленский ответил на свои "5 вопросов" – на корточках на картонной коробке.

В партии "Слуга народа" заявили, что удалось опросить 5 млн украинцев, которые массово поддержали все пункты, кроме свободной экономической зоны на Донбассе (тут голоса разделились примерно поровну).

Вопросы от Зеленского - результаты голосований

Опрос провели: и что же?

Не то чтобы у общества были какие-то особые ожидания касательно реальных подвижек по поддержанным предложениям. Но некие надежды всё же теплились. Вот только…

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос отмечает: "Идея, которую "насоветовали" Зеленскому с опросом с самого начала, выглядела утопической и никому не нужной. Все вопросы могли быть реализованы простой законодательной инициативой президента или "слуг", а узнать мнение о них можно было и с помощью социологов, что было бы быстрее, дешевле, репрезентативнее и точнее. Объявление об опросе за неделю до местных выборов. Непрозрачная процедура финансирования, нарушение законодательства о выборах о недопустимости каких-либо других активностей на территории избирательных участников, использование детей, порой – символики "слуг", возможность "опрашиваться" любое количество раз – всё это, и ряд другого менее страшного, свели ценность результатов такого опроса к нулю".

Андрей Кривонос акцентирует, что "слуги" какое-то время пытались внести вопросы с опроса в зал. Но со временем эта инициатива забылась. И проекты, которые вносились, уже не содержали отсылок к результатам опроса. То есть они могли быть внесены "слугами" и без опроса вообще.

"Прошел год – результата вообще нет. И не будет, – уверен эксперт. – Надеемся, что оставшиеся два года "слуги" не будут злоупотреблять своим положением ради информационного эффекта, игнорируя закон".

Читайте также: Категория Интервью В случае роспуска парламента, "Слуга народа" уже не получит монобольшинства, - политолог Политический эксперт Кирилл Сазонов объяснил, почему снятие Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады — логичное решение, а досрочные выборы в парламент — нет

Политический эксперт Светлана Кушнир призналась: "И тогда, и сейчас считаю тот опрос – манипулятивной пиар-акцией с целью мобилизовать своих сторонников. Глобально все эти пять вопросов остались без ответов. Впрочем, как многие обещания этой власти, которые даются ситуативно".

По мнению политолога, эксперта аналитического портала "Слово и Дело" Валентина Гладких, определенные попытки в исполнении пунктов, которые нашли поддержку, были.

"Закон о легализации каннабиса в медицинских целях рассматривали в парламенте. Жаль, он не нашел поддержку. Если говорить о праве Украины на использование гарантий безопасности, предусмотренных Будапештским меморандумом, то практически весь год внешняя политика Украина вертелась вокруг этого вопроса. Почти все площадки, включая новосозданную Крымскую платформу, так или иначе эту тему поднимали. Так что она не канула в лету. Что касается идеи о сокращении депутатов до 300. Насколько я знаю, есть уже проект соответствующего закона о внесении изменений в Конституцию. Но он не может быть принят так быстро, как хотелось бы. Должно быть еще решение Конституционного суда, рассмотрение на двух сессиях Рады", – отмечает эксперт.

Комментируя идею с пожизненным заключением для коррупционеров, Валентин Гладких напомнил, что в течение года был одобрен ряд законопроектов, которыми, в частности, усиливалась ответственность за недостоверное декларирование, за незаконное обогащение, получение неправомерной выгоды. Так что частично эта идея нашла свое отображение в виде законодательных актов.

"Ну, а пятый пункт – о создании Свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, не нашел поддержки во время опроса. Да и ситуация на Востоке нашего государства, к сожалению, не дает оснований для оптимизма. И для реализации данной идеи, даже если бы она нашла поддержу в обществе, – поясняет политолог. – В общем можно сказать, что те идеи, которые год назад выносились на тот опрос, в той или иной мере нашли отображение как во внутренней, так и во внешней деятельности президента и нынешней власти".

А что с предвыборными обещаниями "слуг"?

Предвыборные обещания – еще одна интересная тема для анализа. По словам Валентина Гладких, у проекта "Слово и Дело" этому посвящен подпроект POLIT KARMA.

"В нем мы мониторим программные обещания политических сил и отдельных политиков. Не те обещания, которые раздаются во время эфиров и всякого рода встреч. А те, которые зафиксированы в программах", – поясняет эксперт.

Согласно этому проекту, Владимир Зеленский на данный момент выполни 27% своих обещаний. Тогда как его предшественник, Петр Порошенко за весь срок правления — 53%. То есть, у шестого президента еще есть шанс "переплюнуть" пятого.

"Что касается партий, то "Слуга народа" (СН) выполнила на данный момент 20% обещаний – лучший результат из всех политсил, которые представлены в парламенте IХ созыва. Что логично, ведь у них – монобольшинство, а потому значительно больше возможностей для реализации своего политического курса, – говорит Валентин Гладких. – На втором месте "Голос" (18%), что связано с тем, что идеологические взгляды этих двух партий нередко совпадают".

Остальные идут с огромным отставанием:

"Европейская Солидарность" — 5%

"Батькивщина" — 3%

ОПЗЖ 2%

Читайте также: Категория Политика Критиковал "слуг" и оправдывался за "Мерседес": о чем говорил нардеп Поляков в день смерти (видео) Поляков накануне смерти опубликовал видео с критикой нардепов и показал одну из атак недоброжелателей в Телеграмме

Из выполненных обещаний СН можно отметить:

– введение процедуры электронного открытия/закрытия бизнеса (это уже есть в приложении "Дия");

– установить расходы на оборону в размере не менее 5% ВПП;

– избавить полицию функций давления на бизнес (создано Бюро экономической безопасности, которое, по сути, забрало у полиции несвойственные ей функции контроля за бизнесом);

– вернуть ответственность чиновником за незаконное обогащение;

– перегрузить Высшую Раду Правосудия (поддержан необходимые закон).

Из невыполненных обещаний "слуг", которые вряд ли будут выполнены:

– провести аудит системы социального обеспечения;

– законодательно урегулировать право владения оружием (было несколько законопроектов, но они не нашил поддержки);

– провести национальный аудит страны с привлечением международных и отечественных компаний (априори было понятно, что это не может быть выполнено, так как недешевое удовольствие, особенно с привлечением ведущих международных экспертов);

– ввести механизм народного вето на поддержанные парламентом законы (проголосованный закон о народовластии предусматривает некоторые механизмы, но народным вето это назвать нельзя).

Рекорд "Народного фронта"

Также имеются данные о том, как выполнили свои обещания партии, представленные в прошлом созыве парламента. Но данные за всю каденцию, так что у тех же "слуг" есть возможность повысить показатели. Хоть, как показывает практика, особо активно обещания выполняются именно в первые годы работы Рады нового созыва.

Так вот, в парламенте VIII созыва:

"Народный фронт" (НФ) выполнил 100% своих предвыборных обещаний;

"Самопомощь" – 82%;

БПП – 70%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 43%;

"Батькивщина" – 35%;

Оппозиционный блок – 9%.

"Такой процент выполнения обещания лидерами списка связан с тем, что сперва была так называемая "Большая коалиция" политсил, которые вместе стояли на Майдане. Им было легче выполнять свои обещания. Но когда эта коалиция развалилась, а в новую вошли лишь НФ и БПП, все начали выполнять свои обещания хуже, – отмечает Валентин Гладких. – Программа НФ была связана, прежде всего, с укреплением обороноспособности, национальной безопасности и обороны. И сама объективная действительность (российская агрессия) вынуждала выполнять эти обещания. И вряд ли кому-то удастся повторить результат НФ".

Пустые обещания и игнорирование чаяний народа чреваты новыми Майданами

В чём "слуги" точно рекордсмены – это в количестве обещаний, которые раздаются направо-налево на различных эфирах, во время интервью или просто во время тех или иных встреч.

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает: "Мы часто слышали, и эта практика продолжается, как президент, или функционеры Офиса, или представители партии "Слуга народа" нам обещают, что разобраться в тех или иных проблемах. Что они что-то там "берут под свой контроль". Но как только камеры и софиты в студиях выключается, так все эти "обіцянки-цяцянки" забываются".

Светлана Кушнир напоминает, как президент обещал найти убийц Павла Шеремета, уверял, что вернет мир на Донбасс, обещал сделать платежки в два раза меньше.

"А что сталось с обещаниями достичь роста ВВП в 40%, посадить "слугу народа"-коррупционера Юрченко? А где же мы ныне как "мастера спорта по борьбе с коронавирусом"? А как же с обещанием малому и среднему бизнесу содействовать его расцвету и снижению налогового и фискального бремени? А где обещанные миллиарды от открытия рынка земли, а новые города-казино после запуска закона об игорном бизнесе? Я уж молчу о 500 тысячах новых рабочих мест, развитии аэро- и авиаотраслей и прочем, что наобещали и президент, и другие члены его команды – как прошлые, так и нынешние", – отмечает политэксперт.

По мнению Светланы Кушнир, своими пиар-заявлениями при фактическом бездействии, своими поступками зачастую вразрез обещаниям, власть лишь усугубляет недоверие к ней. Что уже отражается на рейтингах – и президента, и партии.

"Многие голосовали за новые лица, искренне веря, что социальная справедливость, неотвратимость наказания и равенство всех без исключения перед законом станут нормой жизни в Украине. И что стало с их верой за годы нахождения у руля "новых лиц" и президента-парня с соседнего двора? То же самое, что и с бланками опроса президента, которые после местных выборов-2020 журналисты обнаружили собранными в кучу в одном из заброшенных ангаров, связанными в пачки, залитыми дождём и испачканными придорожной пылью. Народ много может стерпеть, но когда над его надеждой и верой в будущее и лучшее начинают откровенно потешаться, когда украинцев нагло игнорируют, люди реагируют вначале снижением рейтинга, а потом – и Майданами", – предупреждает Светлана Кушнир.