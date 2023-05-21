"Відвернувся від України — відвернувся і успіх": реакція українців на бій Ломаченко — Хейні

Знайшлися й ті, хто підтримав боксера

Думка українців щодо супербою Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) — Девін Хейні (30-0, 15 КО), який завершився скандальним рішенням суддів на користь американця, розділилася.

Про це повідомляє "Телеграф". На одній з офіційних сторінок спортсмена в Instagram користувачі мережі як хвалили боксерський талант і характер спортсмена, так і критикували його через відсутність чіткої громадянської позиції після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Деякі користувачі зазначали, що у Василя просто вкрали перемогу, а бій він виграв. У мережі також зазначили, що всі проблеми Ломаченка пов’язані з тим, що він "відвернувся від України", а тому "удача відвернулася від нього". Були й ті, хто закликав боксера припинити змагатись під українським прапором. Дехто згадав скандальне інтерв’ю боксера, в якому він закликав молитися, щоб закінчити війну.

У мережі висловилися щодо бою Ломаченко — Хейні

Зазначимо, боксери з усього світу переважно вважають, що Ломаченко як мінімум не програв бій Хейні. До речі, команда українця оскаржуватиме рішення бокових суддів. На сайті "Телеграф" доступні відео найкращих моментів чемпіонської "дуелі", а також детальна статистика поєдинку.