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Підсумки дня 29 жовтня: загострення на Донбасі, підозра Савченко, Росія не постачатиме енергетичне вугілля в Україну

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Головні новини дня Новина оновлена 29 жовтня 2021, 22:37
Головні новини дня

Вечірній дайджест головних подій 29 жовтня

Коронавірус в Україні

У країні зафіксували черговий антирекорд
У країні зафіксували черговий антирекорд

В Україні за добу, що передувала п’ятниці зафіксували 26 870 нових випадків коронавірусу – це черговий антирекорд. Лідерами стали Одещина, Дніпропетровщина та Львівщина. МОЗ опублікувало роз’яснення — кому небезпечно вакцинуватися від ковіда і на скільки можна отримати довідку про відстрочку. Не оминув COVID-19 і телеведучого Савіка Шустера — він на самоізоляції в Італії.

Ситуація на Донбасі

На Донбасі посилилися обстріли
На Донбасі посилилися обстріли

На Донбасі за минулу добу та частину п’ятниці зафіксували 15 обстрілів бойовиків, троє українських захисників постраждали. Загострення у східній частині України пов’язують із майбутнім самітом нормандської четвірки та затриманням Андрія Косяка, який має громадянство РФ.

ДТП у Харкові: нові дані

У постраждалих з’явився адвокат
У постраждалих з’явився адвокат

Захищатиме інтереси доньки чоловіка, який загинув у ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові адвокат Ігор Черняк — він розповів, що родина загиблого наполягає на максимальному покаранні. Також матеріальну та медійну підтримку запропонували низка бізнесменів.

Росія зупиняє постачання вугілля в Україну

Вугілля
Вугілля

З 1 листопада Росія припиняє постачання енергетичного вугілля в Україну. Це два види вугілля, які завозили шість українських ТЕЦ та ТЕС.

Продовження канікул через коронавірус

Українським школярам доведеться затриматися на дистанційці
Українським школярам доведеться затриматися на дистанційці

У низці українських міст через поширення коронавірусу продовжують канікули, або не виводять школярів на очне навчання. Почнуть навчатися з першого листопада лише в тих школах, де персонал повністю вакцинований, як зробили, наприклад, у Дніпрі.

Призначення проміжних виборів

Антон Поляков у Верховній Раді
Антон Поляков у Верховній Раді

Замість Антона Полякова Черкащину обрано нового народного депутата. Проміжні вибори призначили на 27 березня 2022 року. Виборча кампанія розпочнеться з кінця січня.

Сестрам Савченко вручили підозру

Віра та Надія Савченко
Віра та Надія Савченко

Сестрам Савченко вручили підозру у використанні підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Нагадаємо, тиждень тому їх зупинили у Борисполі.

Теги:
#Донбас #Савченко #Канікули #Коронавірус #Антон Поляков
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