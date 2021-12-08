Підсумки дня 8 грудня: під Черкасами готувався теракт, у Німеччині новий канцлер, смерть Ігоря Гамули

Вечірній дайджест новин за 8 грудня

Ситуація з коронавірусом не обнадіює

Коронавірус

Незважаючи на загальне зниження кількості нових ковідних хворих в Україні, епідемія поки що не планує заспокоюватися. Про це свідчить кількість госпіталізованих пацієнтів. За минулу добу до лікарні потрапило 2998 людей, що майже вдвічі перевищило показники вівторка, 7 грудня.

Прем’єр-міністр Шмигаль не потрапив до ТОП впливових політиків

Новий рейтинг політиків України

"Телеграф" представив до уваги громадськості власний рейтинг політичних діячів української держави. Перше місце, очікувано, опинилося за Володимиром Зеленським. Проте президентові довелося "потіснитися", адже разом із ним "золото" розділив голова Офісу президента Андрій Єрмак. А ось прем’єру Шмигалю місця у двадцятці не знайшлося взагалі.

Заміна Меркель: у Німеччині призначили нового канцлера

Олаф Шольц

Вранці 8 грудня присягу нового німецького канцлера склав 63-річний Олаф Шольц. Політик представляє соціал-демократів і поки що примудряється утримувати хиткий баланс з іншими партіями. Хоча політолог Тарас Березовець вважає, що Шольцю доведеться дуже нелегко і нинішня коаліція легко може розвалитися.

Смерть Ігоря Гамули

Ігор Гамула

8 грудня не стало 61-річного українського футболіста та тренера Ігоря Гамули. В останні роки чоловік працював і жив у Росії, проте багато його цитатів із розбору чужих ігор залишилися безсмертними і серед українських уболівальників. Ймовірною причиною смерті Гамули може бути гіпоглікемія — критичне зниження рівня цукру на крові.

Підготовка теракту на Черкащині

Студенти планували розстріл

Співробітники Служби безпеки України затримали двох студентів одного з коледжів Черкащини. Все тому, що хлопці протягом кількох місяців готувалися влаштувати криваву бійню у своїй "альма-матері" — хотіли розстріляти одногрупників.

Харків’янка, вбивши сина, намагалася накласти на себе руки

Трагедія у Харкові

Середа, 8 грудня, принесла моторошні новини з Харкова — в одному із районів міста жінка спробувала здійснити суїцид, вистрибнувши з вікна. Перед цим вона задушила свою дворічну дитину поясом від халата.

"1+1" залишився без Коломойського

Ігор Коломойський

У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення перереєстрували ліцензії телеканалу "1+1". Відтепер серед членів Наглядової ради телеканалу немає бізнесмена Ігоря Коломойського.

Смерть двійника Гомес

Скайлер Хікс

В Америці загинула одна із висхідних зірок шоу талантів Скайлер Хікс. Крім участі в телевізійних програмах, дівчина була знаменита своєю схожістю з популярною виконавицею Селеною Гомес.