Підсумки дня 22 грудня: скандал зі "слугою" Галушком, пожежа в готелі під Вінницею

Вечірня добірка новин в Україні та світі

Назвав копів "дебілами": скандал зі "слугою" Галушка

"Слуга народу" Микола Галушко

Найбільш обговорюваною новиною середи стала хамська поведінка нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка з патрульними поліцейськими. Політик матюкався та обурювався, чому це народного депутата зупиняють копи.

І хоча відеозапис з лайкою нардепа датується річною давністю, багато кому не сподобалася така поведінка. У тому числі й ексочільнику МВС Арсену Авакову, якого, між іншим, "Слуга народу" в офіційній заяві визнала ймовірним винуватцем публікації ролика — нібито через бажання помститися Миколі Галушку.

Цікаво, що сам депутат себе винним не вважає і знову образив поліцейських, коментуючи ситуацію журналістам.

Зросла кількість госпіталізованих через ковід

Люди з ковідом знову зачастили до лікарні

Ранок 22 грудня Україна зустріла із 6363 новими кейсами ковідної хвороби. Статистика також стверджує про збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів — таких за останню добу аж 2241.

Такі цифри не дивують на тлі останніх заяв представників влади про ймовірне наближення нової хвилі коронавірусу.

Під Вінницею горів готель, де відпочивали діти

Горів готельний комплекс "Батерфляй"

Вночі у Садовому Вінницькій області рятувальники гасили пожежу у готелі "Батерфляй". Більшість постояльців складалася із неповнолітніх. Намагаючись врятувати від пожежі, багато дітей вистрибували у вікна. На жаль, без загиблих не обійшлося. Двох людей госпіталізовано з різними травмами, будівлі комплексу завдано значної шкоди.

Нові правила зовнішньої політики

Президент підписав указ у середу, 22 грудня

На офіційному сайті президента України з’явився указ, який дещо змінює будь-яку зовнішню співпрацю нашої країни з іншими державами. Перш за все, документ визначає список осіб, уповноважених офіційно коментувати всі "зовнішні справи" — це президент, а також прем’єр і керівник МЗС.

Військовий облік – тепер і для жінок

Жінки тепер частіше будуть військовозобов’язаними

В Україні розширився список професій, представниці яких, нарівні з чоловіками, будуть зобов’язані отримати військовий квиток. Нові правила діють уже із 17 грудня 2021 року. Від військового обліку буде звільнено лише жінок, які досягли 60-річного віку.

"Джавелліни" на Донбасі розлютили Росію

Захисники випробували зброю

ЗСУ провели спеціальні навчання на одному з полігонів Донбасу, що знаходиться на підконтрольній Києву території. З-поміж іншого українські захисники тренувалися використовувати комплекс Javelin, що вже обурило росЗМІ.