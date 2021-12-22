Підсумки дня 22 грудня: скандал зі "слугою" Галушком, пожежа в готелі під Вінницею
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Вечірня добірка новин в Україні та світі
Назвав копів "дебілами": скандал зі "слугою" Галушка
Найбільш обговорюваною новиною середи стала хамська поведінка нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка з патрульними поліцейськими. Політик матюкався та обурювався, чому це народного депутата зупиняють копи.
І хоча відеозапис з лайкою нардепа датується річною давністю, багато кому не сподобалася така поведінка. У тому числі й ексочільнику МВС Арсену Авакову, якого, між іншим, "Слуга народу" в офіційній заяві визнала ймовірним винуватцем публікації ролика — нібито через бажання помститися Миколі Галушку.
Цікаво, що сам депутат себе винним не вважає і знову образив поліцейських, коментуючи ситуацію журналістам.
Зросла кількість госпіталізованих через ковід
Ранок 22 грудня Україна зустріла із 6363 новими кейсами ковідної хвороби. Статистика також стверджує про збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів — таких за останню добу аж 2241.
Такі цифри не дивують на тлі останніх заяв представників влади про ймовірне наближення нової хвилі коронавірусу.
Під Вінницею горів готель, де відпочивали діти
Вночі у Садовому Вінницькій області рятувальники гасили пожежу у готелі "Батерфляй". Більшість постояльців складалася із неповнолітніх. Намагаючись врятувати від пожежі, багато дітей вистрибували у вікна. На жаль, без загиблих не обійшлося. Двох людей госпіталізовано з різними травмами, будівлі комплексу завдано значної шкоди.
Нові правила зовнішньої політики
На офіційному сайті президента України з’явився указ, який дещо змінює будь-яку зовнішню співпрацю нашої країни з іншими державами. Перш за все, документ визначає список осіб, уповноважених офіційно коментувати всі "зовнішні справи" — це президент, а також прем’єр і керівник МЗС.
Військовий облік – тепер і для жінок
В Україні розширився список професій, представниці яких, нарівні з чоловіками, будуть зобов’язані отримати військовий квиток. Нові правила діють уже із 17 грудня 2021 року. Від військового обліку буде звільнено лише жінок, які досягли 60-річного віку.
"Джавелліни" на Донбасі розлютили Росію
ЗСУ провели спеціальні навчання на одному з полігонів Донбасу, що знаходиться на підконтрольній Києву території. З-поміж іншого українські захисники тренувалися використовувати комплекс Javelin, що вже обурило росЗМІ.
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