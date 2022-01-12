Підсумки дня 12 січня: аварія в Харкові, держрегулювання цін на продукти, відповідь Кремля на пропозицію Зеленського щодо Донбасу

Вечірній дайджест новин за 12 січня

Госпіталізацій з COVID-19 дедалі більше

Люди з "короною" дедалі частіше потрапляють до лікарні

Ранок середи Україна почала із 7117 новими випадками коронавірусної хвороби. Це майже на дві тисячі перевищило показники попередньої доби. Також значно зросла і кількість госпіталізованих — до 1989.

Такий приріст хворих лише підтверджує інформацію НАН України про те, що в країні вже розпочалася нова хвиля COVID-19. Нагадаємо, що її пов’язують із "омікрон"-варіантом.

Влада "стабілізує" вартість продуктів

У Камбіні пообіцяли держрегулювання вартості продуктів

Український уряд зробив ще один крок до державного регулювання цін на деякі товари. 12 січня Кабмін ухвалив рішення про внесення ще дев’яти продуктів до списку тих, ціни на які намагатимуться "заморозити". Серед них — цукор та гречка. "Телеграф" також писав, як на подібний крок влада відреагувала вітчизняні експерти.

Резонансна ДТП у Харкові: троє загиблих, постраждали діти

Водій, який спровокував аварію, залишився живим

Від самого ранку українці бурхливо обговорюють подробиці моторошної аварії, що сталася на Окружній дорозі Харкова. Через машину, яка виїхала на зустрічну смугу, у ДТП постраждала молода сім’я. Батьки, на жаль, загинули на місці, їхні трирічні діти-двійнята отримали серйозні травми. Зараз за їхнє життя борються лікарі, а небайдужі люди збирають гроші на лікування. Про порушника відомо, що він за минулий рік мінімум дев’ять разів порушував ПДР.

День мінувань у Києві і не тільки

Жоден виклик не підтвердився

12 січня столиця та кілька інших великих обласних центрів постраждали від десятка повідомлень про мінування різних об’єктів. У результаті фахівці шукали вибухівку в школах, торгових центрах, на станціях метро, а також території двох аеропортів — у "Борисполі" та колишніх "Жулянах".

Не домовимося?

В Кремлі не бачать проблеми щодо своїх військ біля України

У Кремлі почули пропозицію українського президента Володимира Зеленського "домовитися" щодо Донбасу, яка пролунала напередодні. Реакція російських політиків була передбачуваною. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, Москва готова до переговорів, проте Україні варто перш за все виконати раніше взяті на себе зобов’язання.

При цьому представник Кремля запевняє: перебування російських військ поряд із українським кордоном не є загрозою. Військовослужбовці, за його словами, перебувають там винятково через навчання.