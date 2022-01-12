Итоги дня 12 января: авария в Харькове, госрегулирование цен на продукты, ответ Кремля на предложение Зеленского по Донбассу

Вечерний дайджест новостей за 12 января

Госпитализаций с COVID-19 все больше

Люди с "короной" все чаще попадают в больницу

Утро среды Украина начала с 7 117 новыми случаями коронавирусной болезни. Это почти на две тысячи превысило показатели предыдущих суток. Также значительно выросло и количество госпитализированных — до 1989.

Такой прирост больных лишь подтверждает информацию НАН Украины о том, что в стране уже началась новая волна COVID-19. Напомним, что ее связывают с "омикрон"-вариантом.

Власть "стабилизирует" стоимость продуктов

В Камбине пообещали госрегулирование стоимости продуктов

Украинское правительство сделало еще один шаг к государственному регулированию цен на некоторые товары. 12 января Кабмин принял решение о внесении еще девяти продуктов в список тех, цены на которые попытаются "заморозить". Среди них — сахар и гречка. "Телеграф" также писал, как на подобный шаг власти отреагировали отечественные эксперты.

Резонансное ДТП в Харькове: трое погибших, пострадали дети

Спровоцировавший аварию водитель остался жив

С самого утра украинцы бурно обсуждают подробности жуткой аварии, что случилась на Окружной дороге Харькова. Из-за машины, выехавшей на встречную полосу, в ДТП пострадала молодая семья. Родители, к сожалению, скончались на месте, их трехлетние дети-двойняшки получили серьезные травмы. Сейчас за их жизнь борются врачи, а небезразличные люди собирают деньги на лечение. О нарушителе же известно, что он за прошлый год минимум девять раз нарушал ПДД.

День минирований в Киеве и не только

Ни один вызов не потвердился

12 января столица и несколько других крупных областных центров пострадали от десятка сообщений о минировании различных объектов. В итоге, специалисты искали взрывчатку в школах, торговых центрах, на станциях метро, а также территории двух аэропортов — в "Борисполе" и бывших "Жулянах".

Не договоримся?

В Кремле не видят проблемы насчет своих войск возле границы с Украиной

В Кремле услышали предложение украинского президента Владимира Зеленского "договориться" насчет Донбасса, прозвучавшее накануне. Реакция российских политиков была весьма предсказуемой. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва готова к переговорам, однако Украине стоит прежде выполнить ранее взятые на себя обязательства.

При этом представитель Кремля уверяет: нахождение российских войск рядом с украинской границей не является угрозой. Военнослужащие, по его словам, пребывают там исключительно из-за учений.