Битва за небо: генерал розповів, що роблять Україна, Захід та росія

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко спеціально для "Телеграфу" — про необхідне озброєння та психологічний фактор

Росіяни продовжують ракетний терор України та явно готують апогей до роковин вторгнення. Тривожать і чутки про те, що країна-агресор стягнула авіацію до кордонів, і відсутність зрушень з боку закордонних партнерів України щодо постачання нам авіації. Були надії на дев’яту зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбулася 14 лютого, проте рішення щодо літаків там так і не ухвалили.

Про те, що відбувається в битві за українське небо і чого очікувати в найближчому майбутньому, "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

За словами генерала, є суттєві зрушення у якіснішому закритті українського неба. Британці, нагадує він, обіцяють Storm Shadow (англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування ).

Американці поки що не говорять про ATACMS (MGM-140 ATACMS – оперативно-тактичний ракетний комплекс виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою малої дальності), але готові надати далекобійні ракети GLSDB дальністю до 150 км.

Питання – коли саме надійдуть такі постачання.

"Поки, на жаль, не пройшло політичне рішення з приводу літаків. Подивимося, як відреагує Мюнхенська конференція з безпеки, що стартує 17 лютого. І, звичайно, до чого приведе візит президента США Джо Байдена до Польщі на початку двадцятих чисел. Можливо, там будуть якісь заяви не просто у ракурсі річниці російського вторгнення, а й – про надання Україні авіації", – зазначає Ігор Романенко.

За його словами, на даний момент відомо, що узгоджено постачання нам частинами радянських літальних апаратів усіх чотирьох наявних типів: МіГ-29, Су-24, Су-25 і Су-27. Навіть якщо Захід поставить нам ці літаки, це будуть удосконалені машини, які можуть застосовувати натовське озброєння, що давало б нам нові можливості, пояснює експерт.

"Потім, ймовірно, щось вирішиться з американськими винищувачами F-16, які нам готові надати деякі європейські країни, чекають лише на відповідне політичне рішення США. Ну а третім етапом можуть стати шведські Saab JAS 39 Gripen, французькі Dassault Rafale (Шквал)". Британці навряд чи віддадуть свої Eurofighter Typhoon ("Тайфун"). Також важливо розуміти, що в тих же Gripen до 30% запчастин — британські. І тут теж необхідне політичне рішення — цього разу Британії та Швеції. Але все це — багатоетапно і по часу довго, а в нас часу фактично немає", – наголошує генерал.

Тому, продовжує Ігор Романенко, ставку зараз зроблено на ракети. Наприклад, крилаті.

"Нам важливо почати бити по дальності за 100 км, – запевняє генерал. – Тому що росіяни вже пристосувалися до того, що реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS добивають до 82 км. Противник перемістив усі пункти управління, вузли зв’язку, склади, логістичні шляхи за 100 і більше км. Відповідно, нам потрібні більш далекобійні засоби".

Щодо російської ракетної тактики, то вона, за словами експерта, останні півтора місяці, після призначення в січні керувати окупаційною армією Герасимова замість Суровікіна, варіюється. Агресор шукає різні шляхи, як завдавати ударів. Комбінує. То пускає в хід іранські вдосконалені дрони "Шахеди" окремо, то разом із тими чи іншими ракетами. То просто атакує ракетами сухопутного, морського базування, запускає їх за допомогою стратегічної авіації.

"У хід ідуть стратегічні бомбардувальники Ту-95МС (крилаті ракети Х-101/Х-555), дальні бомбардувальники Ту-22 (крилаті ракет Х-22), крилаті ракети "Калібр" з фрегатів, керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичній авіації Су-35 тощо. Нашим засобам ППО складно відбивати подібну різноманітність, тому що періодично, на жаль, долітає, — пояснює генерал. — Безумовно, нам потрібні нові комплекси протиповітряної та протиракетної оборони. Україні пообіцяли дві батареї зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) типу Patriot модернізації PAC-3 (протиракетні), німці дають IRIS-Т, французи та італійці нададуть SAMP/T Mamba. Важливо все це освоювати якнайшвидше.

Мова не просто про формування протиракетної оборони завдяки перерахованим комплексам, а й те, що той самий Patriot PAC-3 має дальність до 160 км. Тобто ми зможемо саме на такій відстані вражати аеродинамічні цілі. Почне працювати психологічний фактор: російські льотчики розумітимуть, що стають ще легшою мішенню для нас. І якщо Україна навіть із нинішніми можливостями збиває літаки та вертольоти росії чи не щодня в районі лінії зіткнення, то, отримавши нові можливості, вражати повітряні цілі ми станемо ще ефективнішими".