Війна — день 391: російський наступ видихається, але запеклі бої продовжуються

Оперативно про головне 21 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 391 день. Окупанти продовжують тиснути на напрямі Бахмута та лінії Сватово — Кремінна, проте прорвати оборону ЗСУ їм не вдається. При цьому аналітики не виключають, що російський наступ досяг своєї кульмінації, а противник вичерпав свої наступальні можливості. Однак в українському командуванні не виключають, що з контрнаступом доведеться почекати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 ЄС може розширити фонд допомоги Україні, з якого здійснюються закупівлі зброї, на 3,5 мільярда євро

00:00 Австрія, Бельгія, Німеччина, Греція, Кіпр, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та Естонія домовилися про спільну закупівлю артилерійських снарядів у рамках ініціативи ЄС. До них також приєдналася Норвегія, яка не є членом ЄС.

Про те, що відбувалося 18 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 388: масштабні битви на Донбасі та активізація боїв на півдні

Інформація за 19 березня доступна у зведенні: Війна — день 389: окупанти намагаються наступати на сході та готуються до нового ракетного удару

З даними за 20 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 390: окупанти тиснуть на Бахмут та зміцнюють оборону Криму