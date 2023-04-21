Війна — день 422: окупанти тиснуть на Донбасі, проте зазнають втрат і скільки-небудь значних успіхів не мають
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Оперативно про головне 21 квітня
Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну триває 422 дні. На сході України тривають тяжкі бої з окупантами. Тривають бої за Бахмут, де окупанти намагаються відрізати ЗСУ від постачання з тилу, проте безуспішно.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики, повідомила прес-служба президента.
Про те, що відбувалося 18 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 419: окупанти тиснуть на Донбасі та намагаються досягти повітряної переваги
Дізнатися про головні події 19 квітня можна у публікації:Війна — день 420: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до контрнаступу ЗСУ
З даними за 20 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 421: візит Столтенберга до України, важкі бої за Бахмут