Війна — день 422: окупанти тиснуть на Донбасі, проте зазнають втрат і скільки-небудь значних успіхів не мають

Оперативно про головне 21 квітня

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну триває 422 дні. На сході України тривають тяжкі бої з окупантами. Тривають бої за Бахмут, де окупанти намагаються відрізати ЗСУ від постачання з тилу, проте безуспішно.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики, повідомила прес-служба президента.

Про те, що відбувалося 18 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 419: окупанти тиснуть на Донбасі та намагаються досягти повітряної переваги

Дізнатися про головні події 19 квітня можна у публікації:Війна — день 420: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до контрнаступу ЗСУ

З даними за 20 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 421: візит Столтенберга до України, важкі бої за Бахмут