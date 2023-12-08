Фаріон подала до суду: на кого і чого хоче

Політик вимагає, щоб її поновили на посаді викладача після сканадальних заяв

Мовознавиця і колишня народна депутатка Ірина Фаріон має намір оскаржувати звільнення з Національного університету "Львівська політехніка" у суді. Заява від неї була ухвалена Галицьким районним судом Львова у четвер, 7 грудня.

Про це стало відомо із даних на порталі Судової влади України. Віталій Стрельбицький, але дату першого слухання поки що не призначено.

У заяві сказано, що Ірина Фаріон вимагає від суду визнати незаконним наказ про її звільнення, скасувати його чинність та поновити її на посаді доцента кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук НУ "Львівська політехніка".

Нагадаємо, що Ірину Фаріон звільнили з університету 15 листопада на підставі п. 3 ст. 41 Кодексу законів про працю України – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного із продовженням цієї роботи, є підставою для розірвання трудового договору з працівником. Це сталося після того, як екснардепка потрапила у скандал з образливими висловлюваннями на адресу російськомовних українських військових.

Ірина Фаріон на початку листопада заявила, що не вважає російськомовних військових українцями та порадила їм називати себе "руськими". Це серйозно обурило громадськість. Народні депутати, громадські діячі та мовний обмудсмен Дмитро Лубинець публічно засудили її заяву, була подана заява до СБУ і проти Ірини Фаріон відкрили справу одразу за чотирма статтями.

Сотні студентів "Львівської політехніки" вийшли на протести з вимогою звільнити Фаріон. В університеті заявили, що не поділяють думки своєї викладачки, а в Міносвіти також відреагували на скандал.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній міністр юстиції України оцінив шанси Ірини Фаріон поновитися на посаді та повернутися у політику.