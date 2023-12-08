Фарион подала в суд: на кого и чего хочет

Политик требует, чтобы ее восстановили в должности преподавателя после сканадльных заявлений

Языковед и бывший народный депутат Ирина Фарион намерена оспаривать увольнение из Национального университета "Львовская политехника" в суде. Заявление от нее было принято Галицким районным судом Львова в четверг, 7 декабря.

Об этом стало известно из данных на портале Судебной власти Украины. Виталий Стрельбицкий, но дата первого слушания пока что не назначена.

В заявлении сказано, что Ирина Фарион требует от суда признать незаконным приказ о ее увольнении, отменить его силу и восстановить ее в должности доцента кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук НУ "Львовская политехника".

Напомним, что Ирину Фарион уволили из университета 15 ноября на основании п. 3 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины – совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы, является основанием для расторжения трудового договора с работником. Это произошло после того, как экс-нардеп попала в скандал с оскорбительными высказываниями в адрес русскоговорящих украинских военных.

Ирина Фарион в начале ноября заявила, что не считает русскоязычных военных украинцами и посоветовала им называть себя "русскими". Это серьезно возмутило общественность. Народные депутаты, общественные деятели и языковой обмудсмен Дмитрий Лубинец публично осудили ее заявление, было подано заявление в СБУ и против Ирины Фарион открыли дело сразу по четырем статьям.

Сотни студентов "Львовской политехники" вышли на протесты, с требованием уволить Фарион. В университете заявили, что не разделяют мнение своей преподавательницы, а в Минобразования тоже отреагировали на скандал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший министр юстиции Украины оценил шансы Ирины Фарион восстановиться в должности и вернуться в политику.