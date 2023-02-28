Зеленский и путин после года "Большой войны" – анализ от политического психолога

Как год войны изменил президентов Украины и россии

Накануне и непосредственно в день годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, серьезную активность проявили президенты воюющих держав. Владимир Зеленский традиционно провел множество встреч с иностранными лидерами, а непосредственно 24 февраля – большую пресс-конференцию для украинских и западных журналистов.

Ну, а российский диктатор владимир путин выступил с изрядно просроченным во всех смыслах обращением к совету федерации (21 февраля), а также стал частью провоенного шабаша в Лужниках 22 февраля.

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал "Телеграфу", как изменились и изменились ли меседжи, с которыми обращались к аудиториям как Зеленский, так и путин.

Зеленский больше травмирован, но к критике относится, как и раньше

"Если ответить кратко на вопрос, как изменился Владимир Зеленский за год полномасштабного российского вторжения, ответ будет – практически никак. Мы видим фактически того же Зеленского. Безусловно, более травмированного, чем ранее. Но мы все психологически очень сильно травмированы после 24 февраля 2022-го", – поясняет Валентин Ким.

По его словам, Зеленскому удалось остаться настолько же чувствительным, как был раньше. Остаться достаточно искренним. Он продолжает следовать высказанному им же однажды тезису – "я хочу остаться человеком". В нем остается человечность.

"В политическом контексте президент тоже особо не трансформировался. Его характер ответов на вопросы во время расширенной пресс-конференции в годовщину вторжения, то, как он реагирует на критику, – такие же, как раньше. Как Зеленский не воспринимал критику, так и не воспринимает, – отмечает политпсихолог. – Как был подвержен потребности восхищать остальных людей – настолько же подвержен и сейчас. В этом плане особых изменений я не заметил".

Безусловно, продолжает эксперт, президент демонстрирует очень человечные черты. Это подкупает, серьезно эмоционально включает в его переживания.

"Он очень эмпатичен. И это замечательно. Но, опять-таки, его ответы на критические замечания, особенно от "5 канала", фактически совпадают с тем Зеленским, которого мы знали до 24 февраля 2022-го", – подчеркивает Валентин Ким.

Да, Зеленский больше травмирован, акцентирует эксперт. И настолько мощных реакций как сейчас, когда он чуть не плачет, вспоминает об ужасах Бучи, раньше не было.

Потому что не было таких поводов для слез, поясняет политпсихолог. Но, в общем и целом, подчеркивает он, украинский президент за год особо не изменился.

путин бредит – и искренне верит в свой бред

Самое интересное, по словам Валентина Кима, что кардинально не изменился за год полномасштабной агрессии и путин.

"Он всё больше углубляется в тот бред, который нес и раньше. Всё больше в него верит. Но, опять-таки, это продолжение той тенденции, что и была. путин всё так же не контактирует с аудиторией. Это видно было и в Лужниках, и на более официальных мероприятиях, – считает эксперт. – Он не способен быть эмпатичным, харизматичным лидером, опирается на сказки и страхи точно так же, как и до вторжения. Как и ранее, оперирует идеей "тлетворного влияния Запада" и "особым путем россии". Фактически, его последнее развернутое выступление – послание Федеральному собранию – это некая переэкзаменовка. Ничего нового сказано не было. Да и цели такой, похоже, не было. Ему необходимо было просто отчитать определенную речь перед ФС. Такая себе – пересдача. Он не сдал этот экзамен в декабре, когда должен был отчитываться перед Федеральным собранием. Поэтому эту сессию вынесли на февраль".

Нового, акцентирует политпсихолог, мы ничего не услышали. Те же пропагандистские клише, та же убежденность в собственной правоте, не способность критически смотреть на себя и ситуацию в целом. Та же попытка презентовать Запад как всемирное зло.

В том числе – в вышедшем в выходные интервью на одном из пропагандистских каналов.

Та же характерная для путина психологическая адаптивная реакция проекции, когда он фактически проецирует на других то, кем (чем) является сам на самом деле.

"Я специально выписал некоторые путинские фразы, демонстрирующие, как проявляется эта самая проекция, – продолжает Валентин Ким. – Например – "западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи". Но, простите, это касается как раз таки российских элит. Но проецируя почему-то на западные. Или вот еще. Описывая Запад, путин говорит следующее: "Поток денег на войну не уменьшается. Не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем по всему миру". Но ведь на самом деле – это прообраз именно российского поведения. Такой выпад, снова, в сторону Запада: "Ничего нового у них нет. Никакой новизны. Всё повторяют одно и то же". По сути, путин говорит о том, как действует российский режим по отношению к другим странам, другим народам. Всё это было у него и раньше, осталось, заметно усугубившись, и теперь".

Центральная власть в рф слабеет и, как никогда, нуждается в страшилках

По словам политпсихолога, постоянно запугивая россиян бреднями и сказками о неправильном, плохом Западе, о якобы выдуманном там гендерно нейтральном боге, о родителе №1 и родителе №2, и так далее, путин уходит в архаику. В некие древние мифы дремучего прошлого, когда мир не был столь глобальным.

"Именно тогда населению ряда стран внушали, что за их пределами живут люди с песьими головами, пожирающие младенцев. Такие и подобные страшилки о том, что находится за пределами нашего государства, были характерны древним, не просвещенным временам. Для Кремля сейчас подобная мифология важна тем, что позволяет консолидировать фактически невыездное российское сообщество", – поясняет эксперт.

Российское общество очень разобщено, пестро, неоднородно, отмечает Валентин Ким. Оно состоит из огромного количества национальных, социальных, экономических ниш. В этом обществе не работают социальные лифты. В нем высочайший уровень недоверия по отношению друг к другу. И огромнейший же уровень агрессии вышестоящих к нижестоящим.

"В рф агрессия возведена в культ блага. Если ты агрессивен – ты правильно себе ведешь. Если миролюбив – ты тюхтя, рохля, тебя никто не уважает. И вот такое общество неимоверно раздираемо центробежными силами. Его держать вместе можно лишь при условии жесткой, мощной централизованной власти, то и дело подпитывая некими благами (полный холодильник, вещающий сказки о российском величии телевизор). Сейчас центральная власть слабеет. И она, как никогда, нуждается в мифах, в страшилках. Задача которых – убедить россиян, что за границами рф жизнь еще хуже. Следовательно – мы должны быть вместе, консолидироваться и отражать общую угрозу. Даже если это угроза выдумана от начала до конца, как периодически тасуемые "поводы" для нападения на Украину и продолжения агрессии", – констатирует политический психолог.