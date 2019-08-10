Итоги 9 августа: Заседание подготовительной депутатской группы, день коренных народов и подготовка ко встрече Зеленского и Трампа

Новости Украины:Подготовка к первому заседанию новой Рады. Встреча Зеленского с представителями крымских татар. Тейлор о встрече Зеленского и Трампа.

Встреча депутатов

Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", - заявил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.

Кроме того Разумков подчеркнул, что в партии "Слуга народа" еще не вели дискуссий о коалиции.

На вопрос, какое количество депутатов ожидается в коалиции, какие это могут быть политические силы и когда планируется подписание коалиционного соглашения, Разумков ответил: "Я думаю, что как минимум в коалиции будет 254 народных депутата".

Он добавил, что пока не ведутся "глубокие дискуссии с коллегами "о коалициях", но мы уверены, что почти все или все депутаты... должны работать на благо этого государства".

Также "Слуга народа" предлагает принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде.

Позже руководитель медиа-офиса "Слуги народа" Евгении Кравчук опубликовала список этих комитетов.

Кроме того, возможный первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук назвал первоочередные вопросы для рассмотрения Радой.

"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь - это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", - сказал Стефанчук.

Зеленский встретился с Джемилевым и Чубаровым

В пятницу, в Международный день коренных народов мира, президент Украины Владимир Зеленский с целью углубления сотрудничества Офиса президента, представительства главы государства в Крыму и Меджлиса крымскотатарского народа и координации усилий для деоккупации полуострова и его реинтеграции встретился с представителями крымскотатарского народа.

"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны", - сказал Зеленский.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал, что на состоявшейся встрече с Президентом Украины обсуждался вопрос создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Когда встреча Трампа и Зеленского

Прорабатывается возможность встречи президента США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - в Варшаве и Нью-Йорке, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

В свою очередь Трамп отметил, что ждет визита Зеленского в Вашингтон.

"Я думаю, что скоро он приедет", - сказал президент США

Джошуа - Руис: бой-реванш официально подтвержден

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн.

Бой состоится в Саудовской Аравии, в Эд-Дирии, западном пригороде Эр-Рияда.