Главные события 31 августа: Зеленский в Польше, газовое соглашение и победа Ломаченко

Новости Украины:Зеленский в Польше. Победа Ломаченко. Газовый договор. Марш равенства в Одессе. Звезда Кирстен Данст на Аллее Славы. Саундтрек к к фильму "Запрещенный". Совместный выход Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Умер сценарист "Черного плаща". Гонщик F2 Юбер разбился в на автодроме Спа-Франкоршам.

Ломаченко завоевал пояс чемпиона мира WBC

В Лондоне этой ночью состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в лёгком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.

Ломаченко vs Кэмпбелл: ВИДЕО БОЯ

Зеленский встретился с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Польшу.

В субботу в Варшаве Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в узком и расширенном кругах и совместно с польским коллегой встретился со СМИ.

Зеленский после встречи с Дудой заявил, что без выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины санкции против РФ могут только усиливаться.

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма", - сообщил президент.

Также президент Украины заявил, что Украина и Польша единогласны в позиции о том, что проект "Северный поток-2" неприемлем и угрожает всей Европе.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что никому в Европе и мире нельзя позволять силой менять границы государств, как это происходило в годы Второй мировой войны и в Украине в 2014 году.

"Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать покой и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - сказал он.

Также Дуда по итогам встречи заявил, что глава Украинского государства пообещал решить вопрос отмены моратория на проведение эксгумационных работ.

Зеленский же предложил своему польскому коллеге построить на границе двух стран "общий мемориал примирения".

Зеленский также отметил большой потенциал для развития торговых отношений с Польшей, в том числе были подняты вопросы транспортных лицензий, упрощения пересечения людей и товаров через границу, а также участия в проекте Триморья.

"Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства, например таких как "Триморье", - сказал Зеленский.

Газовый договор между Украиной, Польшей и США

Украина, Польша и США в субботу, 31 августа, подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, который подписывал документ с украинской стороны, подписание меморандума о газовом сотрудничестве между Украиной, Польшей и США является еще одним шагом к диверсификации поставок газа в Украину.

"Исторический день. Еще один шаг по направлению к диверсификации поставок газа в Украину", - отметил Данилюк.

Одесский марш равенства

На Приморском бульваре в Одессе состоялся традиционный Марш равенства, инициированный ЛГБТ-сообществом.

До его начала место проведения оцепила полиция, дабы не допустить возможных столкновений сторон.

Несколько сотен (не менее 350) участников марша прошли с огромным флагом -радугой – символом ЛГБТ- сообщества, под лозунгами: "Счастливые люди – счастливый город" и "Права человека — превыше всего".

Розгорнули величезний лгбт-прапор в Одесі pic.twitter.com/wxM81jslxm — Michael Shtekel (@mishajedi) August 31, 2019

А в Одессе проходит радужный шабаш pic.twitter.com/gRN66jvDb2 — Леди Кац (@lady_Katz) August 31, 2019

В полиции отметили, что особых правонарушений не было допущено.

"В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). Других правонарушений не допущено", - сказали в отделе.

Кирстен Данст получила звезду на Аллее Славы

Звезда культовой комедии "Добейся успеха" добилась своего. На торжественную церемонию вместе с Кирстен пришли также ее родители Клаус и Инес, брат актрисы Кристиан и постановщица "Марии Антуанетты" София Коппола. Актрису, которая и без того едва сдерживала эмоции, еще больше растрогала речь ее мужа Джесси.

"Я так горжусь тобой сейчас. Мне повезло узнать тебя не только как блестящую актрису, но и как потрясающего человека. Ты прекрасная мать, жена, дочь, сестра и друг, поэтому мы все здесь сегодня, поэтому мы так любим тебя. Ты лучшая женщина, какую я встречал, и единственная в своем роде. Мне так повезло, что ты появилась в моей жизни, и Аллее Славы повезло, что твое имя теперь здесь", - сказал Племонс.

В сети появился саундтрек к фильму "Запрещенный"

Песня "Колискова" украинской рок-группы "Беz обмежень" стала саундтреком к фильму "Запрещенный", который рассказывает о жизни украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

В клипе также показаны фотографии настоящих прототипов героев фильма. Премьера фильма "Запрещенный" состоится уже 5 сентября, ко Дню памяти поэта.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель свершили совместный выход на Венецианском кинофестивале

На Венецианском кинофестивале Моника и Венсан представили криминальную драму "Необратимость" (Irréversible) режиссера Гаспара Ноэ в рамках спецпоказа, которая вышла в 2002 году.

В фильме "Необратимость" рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Влюбленные узнают, что Алекс беременна, впоследствии они идут на вечеринку, где после сильной ссоры женщина решает вернуться домой. По дороге на главную героиню нападает насильник.

Интересно то, что Венсан Кассель и Моника Беллуччи не позировали фотографам вдвоем. А на общей фотографии между экс-супругами стоял режиссер Гаспар Ноэ.

Известный сценарист американских мультфильмов скончался в возрасте 68 лет

Гордон Брэссак, сценарист американских мультсериалов и обладатель премии "Эмми" скончался в возрасте 68 лет.

Отмечается, что Брэссак был одним из самых влиятельных сценаристов мультфильмов 1990-х годов. Он пять раз номинировался на премию "Эмми" и стал обладателем трех наград.

Он известен как сценарист таких мультсериалов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ", "Озорные анимашки", "Смурфики", "Могучий Макс".

Французский автогонщик Юбер погиб после аварии на этапе Формулы-2

31 августа, на автодроме Спа-Франкоршам должна была состояться первая гонка этапа Формулы-2 в Бельгии. Она была остановлена уже на втором круге, когда на выходе из поворота «Красная вода» произошла серьёзная авария с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато.

При этом если Сато самостоятельно покинул место аварии, то о состоянии здоровья Юбера и Корреа не было никаких данных. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Однако невзирая на все усилия врачей, Юбер скончался в 18:35 по бельгийскому времени.