Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными

1 Зеленский провел телефонный разговор с Меркель Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате".

2 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что объемы финансовой помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться.

3 Начало работы Высшего антикоррупционного суда Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал свою работу в четверг, 5 сентября.

4 Заявление Зеленского по случаю начала работы ВАСК Зеленский обещает сделать все необходимое, чтобы ВАКС сосредоточился на самых громких делах о топ-коррупции.

5 Посольство Германии поздравило Украину с началом работы ВАСК Посольство Германии в Украине приветствует начало работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) и отмечает важности независимости правосудия.

6 Путин заявил о масштабном обмене пленными Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Украина и Россия подходят к "финализации" переговоров по обмену удерживаемыми лицами.

7 Освобождение Цемаха из-под стражи Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

8 Автомобиль Гонтаревой подожгли В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

9 В НБУ прокомментировали давление на семью Гонтаревой Нацбанк расценивает давление на семью экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой как угрозу руководству регулятора.

10 Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ по созданию делегации Украины для участия в ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнения обязательств государств.

11 Номинанты в символическую сборную 2019 по футболу ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представили имена 55 кандидатов, которые претендуют на попадание в символическую сборную по итогам 2019 года.

12 Динамо заявилось на групповой этап Лиги Европы сезона 2019-2020 На официальном сайте УЕФА появилась официальная заявка ФК Динамо Киев на групповой этап Лиги Европы.

13 Умер сын двукратного чемпиона мира по футболу В городе Баруэри скончался 29-летний сын экс-футболиста Ромы и Милана.

14 На Марсе зафиксировали ледяную лавину Зонд NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зафиксировал ледяную лавину на Марсе.

15 Названа самая высокооплачиваемая супермодель Великобритании Британская супермодель Кара Делевинь в очередной раз стала самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании.