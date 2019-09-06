Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате".
Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что объемы финансовой помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться.
Начало работы Высшего антикоррупционного суда
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал свою работу в четверг, 5 сентября.
Заявление Зеленского по случаю начала работы ВАСК
Зеленский обещает сделать все необходимое, чтобы ВАКС сосредоточился на самых громких делах о топ-коррупции.
Посольство Германии поздравило Украину с началом работы ВАСК
Посольство Германии в Украине приветствует начало работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) и отмечает важности независимости правосудия.
Путин заявил о масштабном обмене пленными
Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Украина и Россия подходят к "финализации" переговоров по обмену удерживаемыми лицами.
Освобождение Цемаха из-под стражи
Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Автомобиль Гонтаревой подожгли
В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.
В НБУ прокомментировали давление на семью Гонтаревой
Нацбанк расценивает давление на семью экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой как угрозу руководству регулятора.
Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ по созданию делегации Украины для участия в ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнения обязательств государств.
Номинанты в символическую сборную 2019 по футболу
ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представили имена 55 кандидатов, которые претендуют на попадание в символическую сборную по итогам 2019 года.
Динамо заявилось на групповой этап Лиги Европы сезона 2019-2020
На официальном сайте УЕФА появилась официальная заявка ФК Динамо Киев на групповой этап Лиги Европы.
Умер сын двукратного чемпиона мира по футболу
В городе Баруэри скончался 29-летний сын экс-футболиста Ромы и Милана.
На Марсе зафиксировали ледяную лавину
Зонд NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зафиксировал ледяную лавину на Марсе.
Названа самая высокооплачиваемая супермодель Великобритании
Британская супермодель Кара Делевинь в очередной раз стала самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании.
Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто
В этом году в официальной программе одного из крупнейших североамериканских фестивалей будет представлено три украинских фильма, а на его кинорынке уже традиционно будет работать Украинский стенд.