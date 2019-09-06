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Пятница, 06.09.2019
Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
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Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными

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Главные события 5 августа: Зеленский и Меркель, начало работы ВАКС, заявление Путина об обмене пленными
07:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Зеленский поговорил с Меркель. Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины. Начал работу Высший антикоррупционный суд. Путин заявил о масштабном обмене пленными. Освобождение Цемаха из-под стражи. Номинанты в символическую сборную 2019 по футболу. Динамо заявилось на групповой этап Лиги Европы сезона 2019-2020. На Марсе зафиксировали ледяную лавину. Названа самая высокооплачиваемая супермодель Великобритании. Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто.

  • 1

    Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

     

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате".

  • 2

    Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что объемы финансовой помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться.

  • 3

    Начало работы Высшего антикоррупционного суда

    Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал свою работу в четверг, 5 сентября.

  • 4

    Заявление Зеленского по случаю начала работы ВАСК

     

    Зеленский обещает сделать все необходимое, чтобы ВАКС сосредоточился на самых громких делах о топ-коррупции.

  • 5

    Посольство Германии поздравило Украину с началом работы ВАСК

    Посольство Германии в Украине приветствует начало работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) и отмечает важности независимости правосудия.

  • 6

    Путин заявил о масштабном обмене пленными

    Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Украина и Россия подходят к "финализации" переговоров по обмену удерживаемыми лицами.

  • 7

    Освобождение Цемаха из-под стражи

    Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

  • 8

    Автомобиль Гонтаревой подожгли

    В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

  • 9

    В НБУ прокомментировали давление на семью Гонтаревой

    Нацбанк расценивает давление на семью экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой как угрозу руководству регулятора.

  • 10

    Украинская делегация отправится на совещание ОБСЕ

    Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ по созданию делегации Украины для участия в ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по обзору выполнения обязательств государств.

  • 11

    Номинанты в символическую сборную 2019 по футболу

    ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представили имена 55 кандидатов, которые претендуют на попадание в символическую сборную по итогам 2019 года.

  • 12

    Динамо заявилось на групповой этап Лиги Европы сезона 2019-2020

    На официальном сайте УЕФА появилась официальная заявка ФК Динамо Киев на групповой этап Лиги Европы.

  • 13

    Умер сын двукратного чемпиона мира по футболу

     

    В городе Баруэри скончался 29-летний сын экс-футболиста Ромы и Милана.

  • 14

    На Марсе зафиксировали ледяную лавину

     

    Зонд NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зафиксировал ледяную лавину на Марсе.

  • 15

    Названа самая высокооплачиваемая супермодель Великобритании

    Британская супермодель Кара Делевинь в очередной раз стала самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании.

  • 16

    Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто

    В этом году в официальной программе одного из крупнейших североамериканских фестивалей будет представлено три украинских фильма, а на его кинорынке уже традиционно будет работать Украинский стенд.

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НБУ, ФК Динамо (Киев), Ангела Меркель, НАСА, ФИФА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Кара Делевинь, Валерия Гонтарева, ВАКС, Владимир Цемах.
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