Итоги дня 3 ноября: Скандал с Кивой и разминирование в Золотом

Дубневича не устраивает сумма залога. Защита готовится подать апелляцию.
Защита народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн, собирается подать апелляционную жалобу на решение суда, которым нардепу определен залог в размере 100 млн грн в качестве меры пресечения.
Бабченко уехал из Украины
Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.
"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю"". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", – написал Бабченко на своей странице в Facebook.
"Портнов приехал – Бабченко уехал", – добавил журналист. По его словам, он не захотел ждать "начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями".
В Золотом начался процесс разминирования территории.
На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила сообщение о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Золотого.
Разминирование продлится до 9 ноября.
Нардеп Илья Кива попал в новый скандал из-за угроз человеку.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" человеку, который сделал ему замечание.
В Службе безопасности отмечают, что кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк
Служба безопасности Украины устанавливает возможную причастность сотрудников полиции к содействию выезда за границу организатора нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина, местонахождение которого официально еще не установлено.
Также в СБУ отметили, что фигуранта по делу Гандзюк Павловского будут судить 5 ноября в Одессе.
Одесская полиция обнаружила тело пропавшей без вести девочки
Тело пропавшей в субботу, 2 ноября, 14-летней девочки из Суворовского района Одесской области с признаками насильственной смерти обнаружили на территории Лиманского района.
Позже в Одессе задержали подростка, которого подозревают в причастности к убийству девочки.
Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA
Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в финале Итогового турнира WTA.
Динамо вернуло себе вторую строчку в чемпионате Украины.
В 13-м тура УПЛ Динамо принимало ФК Львов. Уже к 30-й минуте хозяева вели два ноль.
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи "Джентльмены"
Талантливый режиссер Гай Ричи вскоре представит свою новую киноленту "Джентльмены"(The Gentlemen). Пока в сети опубликовали первый официальный трейлер, который напомнил, что создатель голливудских фильмов остается мастером криминальных комедий.
Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом
Украинская певица Тина Кароль после чувственного выступления с Даном Баланом спровоцировала слухи о романе.
На Международном кинофестивале Ричарда Харриса украинское кино получило еще одну победу.
После триумфа режиссера Наримана Алиева в Стамбуле, Светлану Барандич отметили за роль в фильме "Анна".
FILM.UA Distribution при поддержке УКФ расскажет об украинском кино на American Film Market.
Семь украинских фильмов, включая "Захара Беркута", представит мировым дистрибьюторам на Американском кинорынке (American Film Market) компания FILM.UA Distribution при поддержке Украинского культурного фонда.
Киану Ривз пришел на благотворительный фестиваль с девушкой
Голливудский актер Киану Ривз в очередной раз подогрел слухи о романе с художницей Александрой Грант.
Пара посетила благотворительный фестиваль LACMA Art + Film.