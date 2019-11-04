Итоги дня 3 ноября: Скандал с Кивой и разминирование в Золотом

Защита народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн, собирается подать апелляционную жалобу на решение суда , которым нардепу определен залог в размере 100 млн грн в качестве меры пресечения.

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Бабченко уехал из Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.

"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю"". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", – написал Бабченко на своей странице в Facebook.

"Портнов приехал – Бабченко уехал", – добавил журналист. По его словам, он не захотел ждать "начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями".