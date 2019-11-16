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Суббота, 16.11.2019
Итоги дня 15 ноября: Нормандская встреча в Париже и новые взрывы в Балаклее
Итоги дня 15 ноября: Нормандская встреча в Париже и новые взрывы в Балаклее
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Итоги дня 15 ноября: Нормандская встреча в Париже и новые взрывы в Балаклее

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Итоги дня 15 ноября: Нормандская встреча в Париже и новые взрывы в Балаклее
07:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Зеленский с Макроном договорились о Нормандской встрече. СБУ задержала одного из лидеров ИГ. В Балаклее новые взрывы с погибшими. 4G в киевском метро. Верещук сложила полномочия.

  • 1

    "Нормандская встреча" состоится 9 декабря в Париже

    Лидеры Украины и Франции в ходе телефонного разговора в пятницу, 15 ноября, скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

    Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

  • 2

    В Балаклее новые взрывы: есть погибшие

    На территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения.

  • 3

    СБУ задержала одного из лидеров ИГ

    В Киевской области в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины, Министерством внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США задержан один из ключевых руководителей террористической организации "ИГ"

  • 4

    Верещук сложила полномочия

    Нардеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

  • 5

    В киевском метро появится 4G

    Старт работы сети 4G в Киевском метрополитене планируется на первый квартал 2020 года.

  • 6

    Клуб УПЛ назначил нового главного тренера

    Украинский тренер Юрий Максимов возглавил «Ворсклу». О сроках соглашения не сообщается.

    Специалист уже успел провести ознакомительную тренировку с новой командой.

  • 7

    Донбасс уступил в Континентальном кубке

    В рамках стартового матча полуфинального раунда Континентального кубка IIHF в группе F «Донбасс» в Кракове сыграл против белорусского «Немана».

  • 8

    Когда Лунин получит шанс

    Главный тренер Реал Вальядолид Серхио Гонсалес прокомментировал ситуацию с резервным голкипером команды Андреем Луниным. Наставник рассказал, в каком случае украинский вратарь сможет получить свой шанс.

  • 9

    Аргентина обыграла Бразилию

    В Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд Юниверсити" в товарищеском матче встречались сборные Бразилии и Аргентины.

    На 10-й минуте Бразилия получила возможность пробить пенальти, но мяч после удара нападающего Габриэла Жезуса прошёл мимо ворот. Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.

  • 10

    Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо

    Согласно сообщений от источников, капитан Шахтера и лидер нападения Динамо Загреб могут этой зимой пополнить состав Милана.

  • 11

    Золотой глобус 2020: новые амбассадоры

    22-летний Дилан и 18-летний Пэрис Броснан стали амбассадорами Золотого глобуса 2020 и будут помогать проводить торжественную церемонию награждения. Об этом сообщают в Associated Press. В издании говорится, что братья Броснан в восторге от такой новости и совсем не переживают, как они будут справляться с важной миссией.

  • 12

    Квентин Тарантино поделился грандиозными планами на будущее

    "Сейчас я пишу книгу и надеюсь, что через три месяца я ее закончу. Так что идея будет, надеюсь, к марту. А потом, возможно, я создам пьесу, а затем - телешоу, а после, может быть, я буду думать, что сделать для 10 фильма", - сказал Тарантино.

  • 13

    Nirvana подала в суд на Марка Джейкобса из-за кражи их логотипа

    Модельер Марк Джейкобс (Marc Jacobs) не сможет избежать судебного процесса с рок-группой Nirvana из-за кражи ним культового логотипа со смайликом.

  • 14

    Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке

    После претензий властей Польши стриминговый сервис Netflix внесет правки в документальный сериал "Дьявол по соседству". Премьер-министр Польши обвинил Netflix в переписывании истории из-за карты страны, показанной в пятой серии.

  • 15

    Суббота может не поехать на конкурс красоты Мисс Вселенная 2019

    Конкурсантка Анастасия Суббота может не поехать представлять государство на финальном этапе шоу, так как не получила американскую визу.

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Париж, Взрыв, Владимир Путин, Балаклея, Владимир Зеленский, "Нормандская встреча", Макрон.
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