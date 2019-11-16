Итоги дня 15 ноября: Нормандская встреча в Париже и новые взрывы в Балаклее

1 "Нормандская встреча" состоится 9 декабря в Париже Лидеры Украины и Франции в ходе телефонного разговора в пятницу, 15 ноября, скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Офиса Президента. Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

2 В Балаклее новые взрывы: есть погибшие На территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов два военные саперы погибли, еще четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения.

3 СБУ задержала одного из лидеров ИГ В Киевской области в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины, Министерством внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США задержан один из ключевых руководителей террористической организации "ИГ"

4 Верещук сложила полномочия Нардеп из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

5 В киевском метро появится 4G Старт работы сети 4G в Киевском метрополитене планируется на первый квартал 2020 года.

6 Клуб УПЛ назначил нового главного тренера Украинский тренер Юрий Максимов возглавил «Ворсклу». О сроках соглашения не сообщается. Специалист уже успел провести ознакомительную тренировку с новой командой.

7 Донбасс уступил в Континентальном кубке В рамках стартового матча полуфинального раунда Континентального кубка IIHF в группе F «Донбасс» в Кракове сыграл против белорусского «Немана».

8 Когда Лунин получит шанс Главный тренер Реал Вальядолид Серхио Гонсалес прокомментировал ситуацию с резервным голкипером команды Андреем Луниным. Наставник рассказал, в каком случае украинский вратарь сможет получить свой шанс.

9 Аргентина обыграла Бразилию В Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд Юниверсити" в товарищеском матче встречались сборные Бразилии и Аргентины. На 10-й минуте Бразилия получила возможность пробить пенальти, но мяч после удара нападающего Габриэла Жезуса прошёл мимо ворот. Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси не переиграл голкипера соперников Алисона Бекера, но сумел добить мяч в ворота после его сейва.

11 Золотой глобус 2020: новые амбассадоры 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис Броснан стали амбассадорами Золотого глобуса 2020 и будут помогать проводить торжественную церемонию награждения. Об этом сообщают в Associated Press. В издании говорится, что братья Броснан в восторге от такой новости и совсем не переживают, как они будут справляться с важной миссией.

12 Квентин Тарантино поделился грандиозными планами на будущее "Сейчас я пишу книгу и надеюсь, что через три месяца я ее закончу. Так что идея будет, надеюсь, к марту. А потом, возможно, я создам пьесу, а затем - телешоу, а после, может быть, я буду думать, что сделать для 10 фильма", - сказал Тарантино.

13 Nirvana подала в суд на Марка Джейкобса из-за кражи их логотипа Модельер Марк Джейкобс (Marc Jacobs) не сможет избежать судебного процесса с рок-группой Nirvana из-за кражи ним культового логотипа со смайликом.

14 Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке После претензий властей Польши стриминговый сервис Netflix внесет правки в документальный сериал "Дьявол по соседству". Премьер-министр Польши обвинил Netflix в переписывании истории из-за карты страны, показанной в пятой серии.