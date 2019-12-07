Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ

2 День Вооруженных сил в Украине 6 декабря отмечали день Вооруженных сил Украины. Этот день, посвященный всем украинским военнослужащим, которые служили и продолжают служить в армии. Дата установлена в соответствии с Постановлением Верховной Рады от 19 октября 1993 года Именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13-го декабря - Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

3 Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, пообещав, что государство будет заботиться об армии даже после достижения долгожданного мира на Донбассе.

4 Чубаров: Москва требует исключить крымский вопрос из резолюции ОБСЕ Российская делегация в ОБСЕ требует исключить из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе, вопрос временно оккупированного Крыма. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

5 В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие" Председатель верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте депутатской группы "Доверие". "Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", - объявил Разумков на пленарном заседании парламента в пятницу.

7 Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов Ощутимое снижение тарифов возможно после приведения в порядок коммунального хозяйства и замены изношенных сетей, из-за которых происходят большие потери. Об этом заявил во ходе Часа вопросов к правительству премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о существенном уменьшении платежек зимой 2021 года.

8 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются На месте пожара продолжаются поиски 13 человек, которые могу находиться под завалами. В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел пожар, приостановлены следственные действия из-за возобновления возгорания.

11 Зеленский повысил Хомчака Президент Владимир Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба - главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку и еще пяти офицерам. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

12 Лавров высказался касательно предстоящего нормандского саммита Россия ожидает, что "нормандский" саммит в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, которые позволят урегулировать ситуацию на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

13 Байден считает, что Трамп "лишил США души" Бывший вице-президент США Джо Байден в пятницу раскритиковал работу президента США Дональда Трампа на посту президента США, сообщают американские СМИ.

14 Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке В Венецианской комиссии (Комиссия за демократию через право Совета Европы, ВК) заявляют, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.

16 Перед Евро-2020 Украина сыграет с Польшей Украинская ассоциация футбола подтвердила проведение контрольного матча в рамках подготовки национальной команды к Евро-2020. Сборная Украины 31-го марта сыграет против Польши. Встреча пройдет на территории соперника - в городе Хожув.

17 Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию Украинская пловчиха Дарья Зевина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в Глазго, Великобритания. Украинка заняла второе место, уступив итальянской сопернице Маргарите Пандзере 0,80 секунды.

18 Руис - Джошуа: прошла церемония взвешивания Завтра, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульное противостояние в супертяжёлом весе. В ринге встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис и экс-чемпион мира Энтони Джошуа. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Руис оказался значительно тяжелее соперника, показав на весах 128,6 кг. Это самый большой вес Энди с 2009 года.

19 Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде На днях в Марракеше прошел 18-й международный кинофестиваль. Мероприятие проходило в центре города прямо на площади Джамаа-эль-Фна, и Приянка Чопра стала его особым гостем. На ковровой дорожке она очаровала публику своим роскошным look’ом: актриса пришла на фестиваль в золотом сари от индийского модного дома Abu Jani Sandeep Khosla и дополнила образ сверкающим золотым колье с бриллиантами.