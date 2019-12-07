Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ

Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хотел бы во время живого общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если она действительно есть.
День Вооруженных сил в Украине
6 декабря отмечали день Вооруженных сил Украины. Этот день, посвященный всем украинским военнослужащим, которые служили и продолжают служить в армии.
Дата установлена в соответствии с Постановлением Верховной Рады от 19 октября 1993 года
Именно 6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13-го декабря - Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.
Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, пообещав, что государство будет заботиться об армии даже после достижения долгожданного мира на Донбассе.
Чубаров: Москва требует исключить крымский вопрос из резолюции ОБСЕ
Российская делегация в ОБСЕ требует исключить из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе, вопрос временно оккупированного Крыма. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"
Председатель верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте депутатской группы "Доверие". "Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", - объявил Разумков на пленарном заседании парламента в пятницу.
Минфин намерен снизить расходы на обслуживание госдолга
Министерство финансов Украины, согласно Стратегии управления долгом на ближайшие годы, будет работать над снижением расходов на обслуживание государственного долга и увеличением льготного кредитования, заявила в ходе Часа вопросов к правительству глава министерства Оксана Маркарова.
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
Ощутимое снижение тарифов возможно после приведения в порядок коммунального хозяйства и замены изношенных сетей, из-за которых происходят большие потери. Об этом заявил во ходе Часа вопросов к правительству премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о существенном уменьшении платежек зимой 2021 года.
Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
На месте пожара продолжаются поиски 13 человек, которые могу находиться под завалами. В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел пожар, приостановлены следственные действия из-за возобновления возгорания.
Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
В Киеве масштабный пожар: эвакуированы десятки людей
В Киеве в пятницу, 6 декабря, спасатели ликвидировали пожар в металлическом ангаре на территории бывшей швейной фабрики "Каштан" по улице Победы, 123, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Зеленский повысил Хомчака
Президент Владимир Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба - главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку и еще пяти офицерам. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Лавров высказался касательно предстоящего нормандского саммита
Россия ожидает, что "нормандский" саммит в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, которые позволят урегулировать ситуацию на востоке Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Байден считает, что Трамп "лишил США души"
Бывший вице-президент США Джо Байден в пятницу раскритиковал работу президента США Дональда Трампа на посту президента США, сообщают американские СМИ.
Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке
В Венецианской комиссии (Комиссия за демократию через право Совета Европы, ВК) заявляют, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.
Шахтер легко обыграл Олимпик в донецком дерби (Видео)
В рамках 17 тура Favbet Лиги лидирующий в турнирной таблице Шахтер в Донецком дерби обыграл в Харькове Олимпик со счетом 3:0.
Перед Евро-2020 Украина сыграет с Польшей
Украинская ассоциация футбола подтвердила проведение контрольного матча в рамках подготовки национальной команды к Евро-2020. Сборная Украины 31-го марта сыграет против Польши. Встреча пройдет на территории соперника - в городе Хожув.
Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию
Украинская пловчиха Дарья Зевина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в Глазго, Великобритания. Украинка заняла второе место, уступив итальянской сопернице Маргарите Пандзере 0,80 секунды.
Руис - Джошуа: прошла церемония взвешивания
Завтра, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульное противостояние в супертяжёлом весе. В ринге встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис и экс-чемпион мира Энтони Джошуа. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Руис оказался значительно тяжелее соперника, показав на весах 128,6 кг. Это самый большой вес Энди с 2009 года.
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
На днях в Марракеше прошел 18-й международный кинофестиваль. Мероприятие проходило в центре города прямо на площади Джамаа-эль-Фна, и Приянка Чопра стала его особым гостем. На ковровой дорожке она очаровала публику своим роскошным look’ом: актриса пришла на фестиваль в золотом сари от индийского модного дома Abu Jani Sandeep Khosla и дополнила образ сверкающим золотым колье с бриллиантами.
Украинская группа АГОНЬ презентовала клип на песню "По темным улицам" (Видео)
Группа "АГОНЬ", которая ранее выпустила два ремикса на сингл "ТЕБЕ 20", презентовала клип на песню "По темным улицам". Этот релиз должен был состояться в 2011 году под брендом Quest Pistols, но вышел спустя 8 лет в составе группы "АГОНЬ".
Звезда "Ирландца" получил роль в фильме "Веном 2" (Фото)
Стивен Грэм, известный по ролям в гангстерских картинах Ирландец" Скорсезе, а также "Большой Куш" и "Подпольная империя", присоединился к актерскому составу фильма "Веном 2" по комиксам Marvel, главную роль в котором сыграет Том Харди - коллега Грэма по сериалу "Табу".