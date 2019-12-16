Итоги дня 15 декабря: годовщина создания ПЦУ и утонувшая подлодка в оккупированном Крыму

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Епифаний призвал к единству всех, кто по разным причинам не относится к поместной автокефальной Православной церкви Украины.

Год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Митрополит Епифаний поздравил украинцев с годовщиной создания ПЦУ и анонсировал визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину.

Становление Православной церкви Украины - это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков, сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.