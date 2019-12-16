Итоги дня 15 декабря: годовщина создания ПЦУ и утонувшая подлодка в оккупированном Крыму

Епифаний призвал к единству всех, кто по разным причинам не относится к поместной автокефальной Православной церкви Украины.
Год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Митрополит Епифаний поздравил украинцев с годовщиной создания ПЦУ и анонсировал визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину.
Становление Православной церкви Украины - это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков, сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Вифлеемский огонь мира 15 декабря прибыл в Украину и запылал у киевлян.
У Филарета отрицают юридическую ликвидацию УПЦ КП.
Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) отрицает свою юридическую ликвидацию.
В аннексированном Крыму в ночь на воскресение утонул плавучий док вместе с подводной лодкой.
Плавучий док ПД-16 и подводная лодка Б-380 утонули из за плохого технического состояния.
Динамо на хорошей ноте завершило этот год.
Динамо минимально обыграло Десну (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Малоизвестный итальянский клуб хочет видеть в своем составе опытного шведа.
Руководитель итальянского клуба «Монца», выступающего в итальянской Серии С, Адриано Галлиани заявил, что клуб предложил контракт шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.
Деонтей Уайлдер встретился с Папой Римским накануне реванша с Тайсоном Фьюри.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о встрече с главой католической церкви Папой Римским.
Аталанта после победы над Шахтером оступилась в мачте Серии А.
В поединке 16-го тура чемпионата Италии Аталанта отправилась в гости к Болонье и потерпела поражение со счетом 2:1.
Самым лучшим фильмом уходящего года стала картина "Однажды... в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.
Ведущий кинокритик американского издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал 10 лучших фильмов уходящего года.
В следующем году в Киев вернутся Ленни Кравиц и "Крихітка", а также состоится концерт композитора Людвико Эйнауди.
Анонсы основных громких концертов следующего года уже состоялись, а значит, можно смело брать билеты и освобождать даты.
Из популярной песни БИ-2 "Люди на эскалаторах" вырезали слово "протесты".
Музыкальная премия "Виктория" собрала в Москве всех представителей российского шоу-бизнеса. Артисты не только получали награды, но и презентовали свои популярные треки. Одним из запланированных выступлений было долгожданное трио группы БИ-2, Леонида Агутина и певицы Manizha. Однако выступление артистов отметилось скандалом.
Samsung Galaxy S11+: обнародовано "живое" фото перископной камеры флагмана
Известный инсайдер Ice Universe раздобыл "живое" фото перископной камеры будущего флагмана Samsung Galaxy S11+.