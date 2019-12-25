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Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
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Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА

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Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
07:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Подозреваемую в убийстве Шеремета оставили под арестом. Зеленский уволил глав двух ОГА. "Нафтогаз" и "Газпром" определились с датой решающей встречи. "Оператор ГТС" получил лицензию и другие.

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Газпром, Госбюджет, Нафтогаз, Владимир Зеленский, Павел Шеремет, ОГТСУ, Юлия Кузьменко.
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