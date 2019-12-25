Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА

2 Владимир Зеленский заявил, что человек не может отдавать за коммунальные платежи 50% своей заработной платы. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правительства услышать решение о конкретных датах и суммах, на которые у населения уменьшатся "платежки" за коммунальные услуги. Премьер Алексей Гончарук допускает, что украинцы за декабрь заплатят за тепло меньше. "Платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

3 Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

4 Дефицит госбюджета почти достиг 35 миллиардов гривен. Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 млрд грн, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 млн грн.

5 Представители "Нафтогаза" проведут встречу с "Газпромом" 26 декабря. НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа.

6 ОГТСУ получил лицензию НКРЭКУ на право транспортировки газа. НКРЭКУ окончательно сертифицировала ООО "Оператор ГТС" и выдала новому оператору газотранспортной системы лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа с 01 января 2020 года.

7 Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год. В рейтинге учитываются зарплаты, призовые, премиальные и бонусы спортсменов, а также доходы от использования имиджевых прав. В рейтинге не учитываются доходы, полученные после завершения карьеры.

8 Шахтер определился с местом для теплых зимних сборов Шахтер в рамках подготовки ко второй части сезона проведет два сбора в турецком Белеке.

9 Хирн раскритиковал WBO и IBF из-за возникшей ситуации. Промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с проведением обязательных защит своего клиента по линии WBO и IBF.

10 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм Руководство и тренерский штаб «Вест Хэма» определились с трансферными задачами, которые будет пытаться решить клуб в ближайшее окно.

11 Никита Кравченко во второй половине текущего сезона будет выступать на правах аренды за Олимпик. Полузащитник Динамо Никита Кравченко во второй половине текущего сезона будет выступать на правах аренды за Олимпик.

12 Умерла популярная писательница женских романов Джоанна Линдсей Одна из самых популярных писательниц в мире Джоанна Линдсей умерла на 68-м году жизни.

13 Евровидение 2020: известна дата второй волны продаж билетов на конкурс Вторая волна продаж билетов на выступление начнется в понедельник, 30 декабря, в 12.00.

14 На днях журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия. Примечательно, что его лидером стал человек, который не выпустил ни одного альбома с 2015 года.

15 SpaceX финально испытала аварийную систему спасения капсулы Crew Dragon. Первые тестовые испытания корабля Starship начались в сентябре 2019 года — до этого SpaceX тестировала базовую версию капсулы под названием Starhopper.