Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК

1 Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.

2 НАПК получило доступ ко всем реестра Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило доступ ко всем реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.

4 Правительство приняло закон, который позволяет решить споры вне суда Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде установить внесудебное разрешение споров через посредника – медиатора, соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в пятницу.

5 Кабмин одобрил законопроект о рынке труда Кабинет министров Украины утвердил на заседании в пятницу законопроект о труде, который вскоре будет внесен в Верховную Раду.

8 В Генштабе предупредили украинцев о "новогодних мошенниках" В Министерстве обороны предупреждают о телефонных мошенниках, которые требуют средства якобы на "новогодние подарки".

9 Кабмин создал Фонд возмещения пострадавшим от насилия Кабинет министров создал Фонд для предоставления социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений.

10 Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года Самым результативным украинским футболистом 2019 года стал хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины.

11 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии В возрасте 33 лет умер защитник сборной Казахстана и бывший игрок немецкого Вольфсбурга.

12 В Испании вынесли приговор по делу Зозули Контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что матч Райо Вальекано будет доигран при закрытых трибунах.

13 Сестра Меркушиной выиграла второе золото чемпионата Украины Золото снова завоевала 14-летняя Александра Меркушина – родная сестра Анастасии Меркушиной.

15 Трилогия "50 оттенков серого" стали самой продаваемой книгой десятилетия Вся серия разошлась общим тиражом в почти 35 миллионов экземпляров.

16 Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз Под конец года Дэйн ДеХаан решил поделиться с поклонниками радостной новостью: в семье актера ожидается пополнение, и скоро он станет папой уже во второй раз.