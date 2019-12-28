Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК

Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.
НАПК получило доступ ко всем реестра
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило доступ ко всем реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря по вылете из аэропорта Алма-Аты в Казахстане.
Правительство приняло закон, который позволяет решить споры вне суда
Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде установить внесудебное разрешение споров через посредника – медиатора, соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в пятницу.
Кабмин одобрил законопроект о рынке труда
Кабинет министров Украины утвердил на заседании в пятницу законопроект о труде, который вскоре будет внесен в Верховную Раду.
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
Российско-украинские переговоры о заключении нового долгосрочного контракта на транзит природного газа из РФ через Украину в настоящее время продолжаются.
Разумков подписал Избирательный кодекс с правками президента
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента (№0978).
В Генштабе предупредили украинцев о "новогодних мошенниках"
В Министерстве обороны предупреждают о телефонных мошенниках, которые требуют средства якобы на "новогодние подарки".
Кабмин создал Фонд возмещения пострадавшим от насилия
Кабинет министров создал Фонд для предоставления социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений.
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года
Самым результативным украинским футболистом 2019 года стал хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины.
Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
В возрасте 33 лет умер защитник сборной Казахстана и бывший игрок немецкого Вольфсбурга.
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что матч Райо Вальекано будет доигран при закрытых трибунах.
Сестра Меркушиной выиграла второе золото чемпионата Украины
Золото снова завоевала 14-летняя Александра Меркушина – родная сестра Анастасии Меркушиной.
Невесту Лунина сравнили с девушкой Роналду
Вратарь сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии.
Наталка Карпа впервые стала мамой
38-летняя украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой, родив первенца.
Трилогия "50 оттенков серого" стали самой продаваемой книгой десятилетия
Вся серия разошлась общим тиражом в почти 35 миллионов экземпляров.
Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз
Под конец года Дэйн ДеХаан решил поделиться с поклонниками радостной новостью: в семье актера ожидается пополнение, и скоро он станет папой уже во второй раз.
Акции Apple достигли максимума
26 декабря акции Apple выросли на 1,6%. Таким образом корпорация достигла максимума в серии рекордных показателей.
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате
Финальный фильм "Звездных войн" собрал кругленькую сумму в прокате с момента выхода.