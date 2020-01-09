Итоги дня 8 января: авиакатастрофа борта PS752, ракетный удар по базам США в Иране и международные резервы Украины

Авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, на его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
В столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал украинской авиакомпании МАУ.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все летевшие на самолете погибли.
Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. Авария произошла вскоре после вылета из аэропорта.
Телеграф вел текстовую трансляцию, с которой можно ознакомиться по этой ссылке.
В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке.
Сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это был его нападение и готовятся другие.
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь "пощечина" для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали.
Также Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.
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В течение суток среды, 8 января, боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.
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