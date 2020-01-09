Итоги дня 8 января: авиакатастрофа борта PS752, ракетный удар по базам США в Иране и международные резервы Украины

1 Авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, на его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. В столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал украинской авиакомпании МАУ. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все летевшие на самолете погибли. Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. Авария произошла вскоре после вылета из аэропорта. Телеграф вел текстовую трансляцию, с которой можно ознакомиться по этой ссылке.

3 Двое украинских военнослужащих ранены на Донбассе. В течение суток среды, 8 января, боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.

4 Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22%. Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума, который был зафиксирован в декабре 2012 года.

5 Бразильский защитник Динамо отправился на родину. Защитник Динамо Сидклей продолжит карьеру в Коринтиансе.

6 Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года Вингер «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году

7 Донецкий клуб входит в ТОП-15 самых забивающих команд Европы. Портал Transfermarkt выложил статистику европейских клубов из ТОП-10 лиг по количеству забитых мячей о всех турнирах.

8 Десять лучших кикбоксеров Украины в 2019 году По итогам прошлого года в десятку лучших кикбоксеров Украины попали исключительно призеры Чемпионата мира по кикбоксингу WAKO.

9 Зинедин Зидан рассказал, кого и почему считает будущей звездой "королевского клуба". Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, кого и почему считает будущей звездой «королевского клуба».

10 BAFTA-2020: британскую кинопремию обвинили в расизме После объявления номинантов на премию BAFTA-2020 разгорелся скандал — премию британской киноакадемии обвиняют в отсутствии расового разнообразия.

11 Во время презентации внедорожников Model-Y Маск сначала начал пританцовывать на сцене. Когда по предложению ведущей для изобретателя включили музыку, ободренный возгласами публики Маск снял пиджак и отбросил в сторону.

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